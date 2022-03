Seulement 1 euro et demi : ces écouteurs sans fil avec une grosse batterie sont à moitié gratuits

Si vous cherchez des écouteurs sans fil pas chers, mais de bonne qualité, procurez-vous ces Klack i7s Mini pour seulement 1,58 euros sur AliExpress.

Au début, vous pensez peut-être que passer aux écouteurs sans fil est une grosse dépense, mais rien n’est plus éloigné de la vérité. Si vous n’avez pas encore essayé l’un de ces écouteurs sans fil, nous vous encourageons à le faire en commençant par des écouteurs très bon marché. Nous faisons référence au Klack i7s Mini, qui peut être à vous pour seulement 1,58 euros sur AliExpress.

Oui, vous avez bien lu, ces écouteurs sans fil coûtent à peu près le même prix qu’une bière dans un bar. Son prix d’origine est de 14,99 euros, mais il est actuellement en chute libre dans le commerce chinois. La livraison est gratuite, vous n’aurez donc pas à payer plus pour recevoir ces beaux écouteurs avec une bonne qualité sonore et une grande autonomie à la maison.

L’offre AliExpress n’est pas disponible pour tous les utilisateurs, une exigence doit être remplie. Concrètement, il n’est accessible qu’aux nouveaux utilisateurs de la boutique. Si vous avez déjà acheté avec votre utilisateur auparavant, il est préférable de vous inscrire à nouveau en utilisant une autre adresse e-mail. C’est aussi simple que cela, vous pouvez obtenir de bons écouteurs sans fil bon marché.

Achetez le casque Klack i7s Mini à un prix avantageux

Les Klack i7s Mini sont des écouteurs sans fil en plastique dont le design rappelle forcément les AirPods d’Apple. Lors de leur achat, vous pouvez choisir entre plusieurs couleurs différentes : blanc, noir, rose, bleu clair ou vert. Ils résistent aux gouttes de pluie et à la sueur, vous ne devez donc pas avoir peur de les utiliser les jours de pluie ou pour faire du sport.

À l’intérieur, ils sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 8 millimètres, chargés d’offrir une bonne qualité sonore dans votre vie quotidienne. La connectivité Bluetooth 5.0 y contribue également, clé pour obtenir un bon son et une connexion stable avec l’autre appareil. Au fait, vous pouvez utiliser les deux écouteurs ou un seul.

Le Klack i7s Mini dispose d’un microphone chargé de capturer le bruit extérieur pour le réduire, afin que vous puissiez écouter votre musique préférée plus clairement. À l’extérieur, ils ont également des boutons qui servent à contrôler leur fonctionnement. Par exemple, vous pouvez répondre et rejeter des appels, interrompre la lecture ou passer à la chanson suivante.

Quant à l’autonomie, les écouteurs promettent environ 5 heures de lecture continue. Lorsqu’ils sont à court de batterie, il vous suffit de les mettre dans le boîtier de charge, ce qui peut leur donner 4 à 5 charges supplémentaires. Bref, il sera facile de passer les 20 heures totales d’autonomie.

Si vous voulez essayer si vous aimez les écouteurs sans fil ou si vous avez un modèle de base pour le quotidien, que vous ne vous souciez pas beaucoup si vous les perdez ou les cassez, ces Klack i7s Mini sont une excellente option. Ils ne coûtent que 1,58 euros sur AliExpress et vous pouvez choisir entre plusieurs couleurs différentes.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.