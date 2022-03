Le realme GT Neo3 est officiel avec la charge la plus rapide vue sur un mobile

La marque chinoise vient de présenter au monde son nouveau GT Neo3, le mobile realme doté de la charge rapide la plus puissante à ce jour.

Comme prévu, realme a présenté son nouveau membre de la famille GT : le realme GT Neo3. Son arrivée survient quelques semaines seulement après la présentation des realme GT 2 et GT 2 Pro, et c’est l’appareil chargé de lancer le système de charge ultra-rapide présenté par realme lors du dernier MWC 2022.

Le realme GT Neo3 est donc le premier mobile de la marque doté d’une charge rapide de 150 W. Un système qui permet à l’appareil d’atteindre 100 % de charge en seulement 15 minutes.

realme GT Neo3, toutes les informations

realme GT Neo3 Les caractéristiques Dimensions 163,3 x 75,6 x 8,2 mm

188 grammes Écran OLED de 6,7 pouces

Full HD+ (1080 x 2412 pixels)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

HDR

Verre Gorilla Glass 5 Processeur MediaTek Dimension 8100 5G

Carte graphique Mali-G610 MC6 RAM 6/8/12 Go LPDDR5 Système opératif interface utilisateur realme 3.0 basée sur Android 12 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

-Sony IMX766 50MP f/1.88 avec OIS

-8 MP Ultra grand angle f/2.25 119º

– 2 MP macro 4 cm

Frontale :

-Samsung S5K3P9 16MP f/2.45 La batterie 5000 mAh avec charge rapide jusqu’à 80 W

4500 mAh avec charge rapide jusqu’à 150 W Les autres – Lecteur d’empreintes digitales sur l’écran

– USB Type-C

– Haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

-Dual SIM connectivité -Bluetooth 5.2

– Wi-Fi 6

-NFC

– 5G

Le GT Neo3 a un design très similaire à celui des GT 2 et GT 2 Pro : il a un dos en verre où le module caméra est le protagoniste principal, avec un grand capteur en haut, et deux capteurs complémentaires juste en dessous. Il est disponible en trois couleurs : bleu, blanc et noir. Les deux premiers arborent des rayures qui traversent verticalement le dos de l’appareil.

Son système photographique est dirigé par un appareil photo principal Sony IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisation optique. On retrouve également un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 119 degrés, et un capteur complémentaire de 2 mégapixels conçu pour capturer la « macro » à une distance allant jusqu’à 4 centimètres.

La partie avant est occupée par un écran Full HD + AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une profondeur de couleur de 10 bits. La dalle est perforée dans sa partie centrale supérieure pour loger la caméra frontale de 16 mégapixels.

Cette fois, Realme a décidé de miser sur MediaTek en tant que firme chargée de développer le processeur de son nouveau modèle. Le GT Neo3 est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 8100 couplé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go d’UFS 3.1.

En ce qui concerne la section batterie, il faut mentionner que realme a lancé deux versions différentes du GT Neo3 : une avec une capacité de 4 500 mAh et une autre avec 5 000. Seule la première prend en charge la charge ultra-rapide de 150 W. La seconde est se conforme à un système de charge qui permet d’atteindre 80 W.

Prix ​​Realme GT Neo3 et quand il peut être acheté

Pour l’instant, le realme GT Neo3 sera exclusif au marché chinois, mais on s’attend à ce qu’il finisse par atteindre le reste des régions au fil des semaines.

Il est disponible en deux versions différentes, et la première à être mise en vente sera celle avec une batterie de 4 500 mAh et une charge rapide de 150 W, dans une configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Son prix officiel est de 2899 yuans, soit environ 415 euros à changer.

Le modèle avec une charge de 80 W est disponible à partir de 286 euros pour changer, dans des configurations qui commencent à partir de 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage.

Sujets apparentés : Realme