Si vous avez cette application sur votre mobile, vous devez la supprimer au plus vite : elle peut voler votre compte Facebook

Craftsart Cartoon Photo Tools n’est pas ce qu’il prétend être, alors soyez prudent avec ces applications qui dès que vous les ouvrez vous demandent de vous connecter à vos réseaux sociaux ou à d’autres services.

Il semble que les logiciels malveillants aient beaucoup rebondi ces derniers temps, sûrement avec la situation convulsive qui existe à l’échelle mondiale comme explication et avec Internet comme point d’attaque et/ou de désinformation très important, ce qui nous a conduit à voir des applications malveillantes telles que Escobar et RedLine, capables de contourner la vérification en deux étapes et même de se cacher dans les vidéos YouTube.

Aujourd’hui, nous avons une autre de ces applications dangereuses qui apparaissent cycliquement sur Google Play, et c’est que les collègues de Pradeo ont découvert qu’une application complètement inoffensive comme Craftsart Cartoon Photo Tools, se cache en fait à l’intérieur d’un logiciel espion appelé Facestealer qui est capable de voler nos identifiants Facebook dans une manière simple et presque transparente pour nous.

Nous ne parlons pas d’un problème mineur, car la vérité est que Craftsart Cartoon Photo Tools compte actuellement plus de 100 000 téléchargements sur Google Play, et une simple astuce dans son interface qui consiste à utiliser des techniques d’ingénierie sociale pour obtenir nos informations d’identification Facebook, puis établir des connexions avec un serveur russe pour envoyer les données obtenues.

Afin que vous puissiez l’identifier correctement, les données de l’application dans Google Play sont les suivantes :

Outils de photo de dessin animé Craftsart

D’après ce que nous disent les découvreurs eux-mêmes, la bonne partie est que Google est déjà au courant de l’affaire, mais la mauvaise partie est que probablement un pourcentage énorme de ces 100 000 utilisateurs ont été piratés sans s’en rendre compte, et d’autres le seront encore. heures ou jours nécessaires à Mountain View pour supprimer l’application de la boutique. Pour le moment, évidemment, il est encore disponible…

Voici BRATA, le redoutable malware qui peut nettoyer votre mobile et votre compte courant

Voici comment fonctionne Facestealer et comment les cybercriminels collectent vos données

La vérité est que Craftsart Cartoon Photo Tools pourrait dans un premier temps passer pour n’importe quelle autre application de retouche photo inoffensive avec laquelle vous pourrez ensuite partager rapidement vos photos sur les réseaux sociaux, et la réalité est qu’il vous sera facile d’être trompé par la façon dont il travaux de l’application.

Et le fait est qu’une fois installé, lorsque Craftsart Cartoon Photo Tools est lancé, une page de connexion Facebook s’ouvre qui n’est pas Facebook, mais qui imite efficacement la fenêtre de connexion du populaire réseau social Menlo Park. Cette page d’accueil est l’endroit où un code a été saisi qui passe inaperçu par les protections de Google Play et d’autres magasins d’applications, et ce code est responsable de la collecte de nos informations d’identification.

Une fois obtenu, le malware se connecte aux serveurs russes et envoie les données, obtenant un accès complet aux comptes Facebook des utilisateurs piratés, y compris les détails personnels, les adresses physiques, les conversations, les recherches, les photos et même les cartes de crédit et autres informations contenues dans le réseau social. .

Comme vous le verrez, il est assez facile de tomber dans le piège, car Craftsart Cartoon Photo Tools ne fonctionne pas si nous n’entrons pas les informations d’identification Facebook, et certainement la fausse page de connexion est assez similaire à ce que n’importe quel utilisateur moyen avec peu une formation aux techniques de piratage pourrait s’y attendre.

Selon les experts de Pradeo, ce domaine distant enregistré en Russie a été utilisé par intermittence au cours des 7 dernières années et a été connecté à de multiples applications mobiles, toutes malveillantes et qui ont fini par être supprimées de Google Play et d’autres magasins.

Les cybercriminels finissent par utiliser les données des victimes pour commettre des fraudes financières si elles ont des cartes de crédit ou d’autres données sur Facebook, ou pour envoyer des liens de phishing ou diffuser de fausses nouvelles beaucoup plus rapidement.

Alors, soyez prudent avec les applications auxquelles vous donnez vos identifiants d’autres services, et surtout, assurez-vous que les pages de connexion sont les officielles. Il n’est pas facile de voir les différences, mais elles existent toujours, et ces groupes de cybercriminels reconditionnent souvent rapidement les applications après leur suppression pour continuer leurs activités.

Et de toute urgence, si vous avez installé Craftsart Cartoon Photo Tools, vous devez le supprimer de vos smartphones au plus vite et changer votre mot de passe Facebook au plus vite… Courez, imbéciles !

Comment créer un profil Facebook totalement anonyme pour protéger votre vie privée : guide étape par étape

Rubriques connexes : Applications