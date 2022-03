Les OnePlus 8, 8T et 8 Pro sont mis à jour vers Android 12 avec OxygenOS 12

Si vous avez un OnePlus 8, 8T ou 8 Pro en Inde ou en Amérique du Nord, vous pouvez désormais mettre à jour votre mobile vers OxygenOS 12 avec Android 12.

Malgré le fait que la deuxième version d’aperçu développeur d’Android 13 soit maintenant disponible, le déploiement de la dernière version officielle du système d’exploitation de Google, Android 12, est toujours en cours et une bonne preuve en est que nous venons d’apprendre que les OnePlus 8 et 8T reçoit déjà la version stable d’Android 12 basée sur OxygenOS 12.

Android 12 arrive sur la série OnePlus 8 de manière stable

Après avoir mis à jour les OnePlus 9 et 9 Pro en fin d’année dernière, voilà que la marque chinoise elle-même vient d’annoncer sur ses forums que l’OTA OxygenOS 12 basé sur Android 12 commence à atteindre les OnePlus 8, 8T et 8 Pro vendus en Inde et Amérique du Nord.

Tous les téléphones OnePlus qui vont être mis à jour vers Android 12, et quand le feront-ils

Cette mise à jour concerne OnePlus 8 avec le numéro de version IN2011_11.C.11 pour l’Inde et IN2015_11.C.11 pour l’Amérique du Nord, OnePlus 8 Pro avec la version de firmware IN2021_11.C.11 pour l’Inde et IN2025_11.C.11 pour l’Inde. et OnePlus 8T avec le numéro de version KB2001_11.C.11 pour l’Inde et KB2005_11.C.11 pour l’Amérique du Nord.

La liste complète des modifications incluses dans cette mise à jour est la suivante :

Système Les icônes du bureau ont été optimisées avec des textures améliorées, en utilisant un design inspiré de nouveaux matériaux et en joignant des lumières et des calques Correction du problème de fermeture anormale des applications d’arrière-plan dans certains scénarios Correction d’un problème d’autorisations d’objectif lors de l’utilisation d’applications de caméra tierces Correction du problème qui faisait que l’écran ne pouvait pas répondre lors de la réception de notifications

mode sombre Le mode sombre prend désormais en charge trois niveaux réglables, apportant une expérience utilisateur plus personnalisée et confortable

étagère Nouvelles options de style supplémentaires pour les cartes, rendant le contenu des données plus visuel et plus facile à lire Nouvelle carte de contrôle du casque avec réglage du casque Bluetooth en un clic Nouvel accès à OnePlus Scout sur l’étagère, qui permet de rechercher plusieurs contenus sur le téléphone, notamment des applications, des paramètres, des données multimédias, etc. Nouvel accès à la carte OnePlus Watch en tablette, pour consulter facilement vos statistiques de santé

L’équilibre travail-vie La fonction Work Life Balance est désormais disponible pour tous les utilisateurs, vous permettant de basculer sans effort entre le mode Work et Life via des paramètres rapides WLB 2.0 prend désormais en charge la commutation automatique du mode travail/vie personnelle, en fonction d’emplacements spécifiques, du réseau Wi-Fi et de l’heure, apporte également des profils de notification d’applications personnalisés en fonction de la personnalisation

Galerie La galerie vous permet désormais de basculer entre différentes mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, en reconnaissant intelligemment les images de la meilleure qualité et en recadrant la vignette en fonction du contenu, ce qui rend la mise en page de la galerie plus agréable

APD en toile Canvas AOD vous propose de nouveaux styles et couleurs de ligne pour une expérience d’écran de verrouillage plus personnalisée avec des visuels inspirants. Ajout de plusieurs pinceaux et traits et prise en charge du réglage des couleurs Algorithme logiciel optimisé et reconnaissance faciale améliorée pour mieux identifier les caractéristiques et la couleur de peau des différentes figures

Rapporter Correction du problème de ne pas pouvoir se connecter automatiquement au réseau Wi-Fi

Bluetooth Correction du problème selon lequel les écouteurs sans fil ne pouvaient pas lire le son lorsque Bluetooth est connecté dans certains scénarios



Comme pour les OnePlus 9 et 9 Pro, cette mise à jour n’est pas sans bugs, car les utilisateurs qui l’ont déjà essayée ont constaté que l’horloge apparaît plus petite dans le widget et que l’application Téléphone peut être remplacée par Contacts à la place du dock.

Tous les mobiles OnePlus qui seront présentés cette année : pratiquement un par mois

Una vez más, los usuarios europeos de los OnePlus 8, 8T y 8 Pro tendrán que esperar un poco más para recibir esta actualización a Android 12, ya que el fabricante chino todavía no ha revelado la fecha de llegada de esta nueva versión de software al continent européen.

Sujets connexes : OnePlus