Affaire épique pour ce OnePlus 9 qui atteint son minimum historique

Ce spectaculaire terminal haut de gamme est une opportunité unique.

Si vous attendiez qu’il baisse de prix, c’est aujourd’hui votre jour de chance, car Amazon offre une remise supplémentaire de 70 euros sous forme de coupon pour ce OnePlus 9, le laissant à 530 euros comme prix final. Le terminal haut de gamme de OnePlus baisse son prix en prélude au lancement européen de sa dixième version. Le prix officiel aujourd’hui de ce OnePlus 9 est de 709 euros, vous paieriez donc 179 euros de moins dans cette offre Amazon.

Nous recommandons généralement certains terminaux haut de gamme bon marché tels que le POCO F3, le POCO X3 Pro ou le realme GT NEO 2, mais il faut admettre que le vrai haut de gamme, avec une catégorie premium, ce sont les autres, et aujourd’hui ce OnePlus 9 c’est presque un achat, un must pour ceux qui ont un budget proche de 600 euros et qui cherchent à avoir quelque chose de très bon et durable entre les mains.

Achetez le OnePlus 9 pour 530 euros (PVP 709 euros)

L’un des terminaux Android les meilleurs et les plus mis à jour aujourd’hui est ce smartphone OnePlus. Et cela pour de nombreuses raisons, mais en bref : son écran, sa puissance, sa construction, ses mises à jour, sa couche OxygenOS et sa caméra. Assez d’arguments pour profiter de cette offre dès aujourd’hui. Et si l’on ajoute sa section connectivité complète, mieux vaut sortir la carte bancaire : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Dual SIM.

Il a la puissance du Snapdragon 888, la solvabilité de ses 8 Go de RAM et la puce graphique Adreno 660 pour déplacer tout ce que vous lui lancez. Il a la beauté d’un écran AMOLED de 6,55 pouces, avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10 + et une luminosité maximale de 1 100 nits. Nous avons l’efficacité de ses 3 microphones pour améliorer l’audio dans les appels et ses 2 haut-parleurs pour améliorer tout le contenu.

Son triple appareil photo principal de 48 MP domine majestueusement la face arrière, ainsi qu’une ouverture de 50 MP grand angle à 140° et un objectif N/B de 2 MP. Vous pouvez enregistrer des vidéos 8K grâce à votre appareil photo Hasselblad. Sa batterie a 4 500 mAh et une charge de 65 W qui passe de 0 à 100 % en seulement 1 heure. Il a une charge sans fil, quelque chose qui, avec son corps en verre, était plus qu’évident. Il est livré avec OxygenOS 12 en plus d’Android 12 et de tous les services Google disponibles.

