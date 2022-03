Tous les mobiles OnePlus qui seront présentés cette année : pratiquement un par mois

Le leaker bien connu Yogesh Brar révèle le calendrier de sortie des prochains smartphones OnePlus en 2022.

Une fois que deux des plus grands fabricants de smartphones au monde, Xiaomi et Samsung, ont déjà présenté à la fois leurs nouveaux terminaux de franchise, le Xiaomi 12 et le Samsung Galaxy S22, ainsi que leur nouvelle famille d’appareils de milieu de gamme, c’est maintenant au tour de son rivaux les plus directs, qui continuent de travailler pour amener leurs paris sur le marché pour ce 2022.

L’une de ces marques est OnePlus, dont on vient d’apprendre tous les téléphones qui seront présentés cette année : pratiquement un par mois.

OnePlus présentera un nouveau smartphone tous les mois jusqu’à la fin du troisième trimestre 2022

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le leaker bien connu Yogesh Brar a récemment publié un tweet dans lequel il dévoile le calendrier de lancement des prochains smartphones OnePlus en 2022.

Dans le tweet susmentionné, que nous vous laissons sous ces lignes, Brar révèle que OnePlus présentera un nouvel appareil pratiquement tous les mois de la fin de ce mois jusqu’à la fin du troisième trimestre de l’année.

Voici quelques-uns des prochains produits de la série Nord/number • OnePlus 10 Pro – Mars

• OnePlus Nord CE 2 Lite – Avril

• OnePlus Nord 2T – Fin avril/début mai

• OnePlus 10R – Mai

• OnePlus Nord 3 (Nord Pro) – juillet

• OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) – Fin du 3e trimestre — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 21 mars 2022

Selon cette fuite, le calendrier des présentations des nouveaux smartphones OnePlus en 2022 sera le suivant :

OnePlus 10 Pro : fin mars

OnePlus Nord CE 2 Lite : avril

OnePlus Nord 2T : fin avril-début mai

OnePlus 10R : mai

OnePlus Nord 3 (Nord Pro): juillet

OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) : fin du troisième trimestre

Initialement, la firme chinoise a présenté un seul terminal par an, plus tard, avec l’arrivée de la série OnePlus T, elle a augmenté ce nombre à deux, puis ce nombre a doublé à quatre en raison de l’inclusion des modèles Pro et cette année, elle présentera les moins 7 modèles, le OnePlus Nord CE 2 5G que nous avons déjà pu analyser en profondeur et ces 6 smartphones qui verront le jour dans les mois à venir.

