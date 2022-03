Apex Legends Mobile débarque enfin sur Google Play

Vous pouvez désormais vous inscrire pour être parmi les premiers à essayer Apex Legends Mobile sur votre mobile. De plus, vous recevrez des objets exclusifs pour cela.

Comme prévu, Apex Legends Mobile vient d’arriver sur le Google Play Store, préparant son arrivée officielle sur les plateformes mobiles. Bien que le jeu devait initialement être disponible avant la fin de 2020, plusieurs retards dans son développement ont forcé Respawn à retarder son arrivée.

Dans certains pays, le jeu est disponible depuis un certain temps. Cependant, en Espagne, aux États-Unis et dans d’autres régions du monde, il n’était pas encore possible de s’inscrire4 pour l’enregistrement précédent du jeu afin d’être parmi les premiers à pouvoir télécharger le prochain grand succès de la Battle Royale catégorie pour les téléphones mobiles.

Pré-enregistrez Apex Legends Mobile pour des avantages exclusifs

Selon EA, les personnes qui décident de s’inscrire à la pré-inscription du jeu ne seront pas seulement parmi les premières à pouvoir jouer. De plus, ils recevront des accessoires exclusifs pour le jeu qui pourront être utilisés une fois le titre disponible en téléchargement.

Initialement, Apex Legends Mobile sera un jeu exclusif à Android, mais la société a promis de publier une version iOS « bientôt ». En plus d’ouvrir la période de préinscription, le développeur a également partagé une nouvelle bande-annonce du jeu :

Tout semble indiquer qu’Apex Legends Mobile rejoindra la collection de Battle Royale gratuits qui abondent déjà sur Google Play, dont les populaires Call of Duty : Mobile, PUBG Mobile ou encore Garena Free Fire. Et ce ne sera pas le seul qui débarquera dans les mois à venir : récemment, on apprenait qu’il y aurait une version du célèbre Call of Duty Warzone pour les téléphones portables.

