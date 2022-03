10 endroits cachés par Google Maps : installations militaires, maisons célèbres, îles ou scènes de crime

Ce sont tous les endroits que Google Maps nous cache pour diverses raisons.

Au sein de l’écosystème des applications Google, l’un des outils dont beaucoup d’entre nous ne pourraient pas se passer est Google Maps, car la grande application G maps nous permet de localiser n’importe quel emplacement et de s’y rendre rapidement et facilement grâce à sa fonction de navigation GPS.

Nous sommes sûrs que vous savez que Google Maps est une application pleine de fonctions utiles qui grandissent à chaque nouvelle mise à jour, en fait, récemment, nous vous avons dit que vous pourrez bientôt utiliser cette application pour économiser du carburant lors de vos déplacements, mais quoi vous ne savez probablement pas, c’est que l’application Maps cache certains endroits afin que vous ne puissiez pas les voir, comme les installations militaires, les maisons célèbres, les îles et même les scènes de crime.

Ensuite, nous allons découvrir les 10 endroits que Google Maps nous cache. Lisez la suite et découvrez ce qu’ils sont.

Fort Eben-Emael (Belgique)

Le premier des sites que vous ne pourrez pas voir sur Google Maps est le Fort Eben-Emael, une installation militaire située entre les villes belges de Liège et Maastricht, à la frontière belgo-néerlandaise.

Ce fort fut construit entre 1931 et 1935 pour défendre la Belgique d’une attaque allemande, chose qui ne fut pas réalisée puisque, le 10 mai 1940, l’armée allemande neutralisa ce fort.

Zone 51 (États-Unis)

Une autre des installations militaires que Google Maps nous cache est la fameuse Area 51, située au milieu du désert du Nevada aux États-Unis. Cette installation est l’une des plus secrètes du gouvernement américain et la plupart des théoriciens du complot affirment que des preuves de l’existence d’une vie extraterrestre sont conservées à cet endroit.

Programme de recherche aurorale active à haute fréquence (HAARP) – Alaska

Le siège du programme de recherche aurorale active à haute fréquence (HAARP), qui se trouve en Alaska, est un autre des endroits que Google Maps ne nous laisse pas voir, sûrement parce que, comme dans le cas précédent, il s’agit d’une installation militaire entourée de un halo de mystère et de théories du complot.

Ce programme a été financé par la United States Air Force, Navy and Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et sa mission est d’étudier l’ionosphère, qui est la couche de l’atmosphère terrestre qui peut réfléchir les ondes radio et qui s’étend de 80 à 1000 km au-dessus de la surface de la terre.

Forteresse Isabelle II (Espagne)

La forteresse Isabelle II est située à l’entrée du port de Mahón, dans les îles Baléares et est masquée sur Google Maps car, à ce jour, elle reste une infrastructure militaire clé pour l’Espagne.

Punggye-ri (Corée du Nord)

Punggye-ri est la principale base nucléaire de Corée du Nord et la plus secrète du pays asiatique et, pour cette raison, elle est également cachée sur Google Maps.

Calle Espiritu Santo, 21 (Madrid) Espagne

En plus des installations militaires, il y a aussi d’autres endroits que Google Maps nous cache, comme des maisons célèbres et l’une d’elles est le numéro 21 de la rue Espiritu Santo à Madrid, qui est la maison où Enrique Urquijo, le chanteur du groupe musical Los Secretos, a été retrouvé mort. .

2125 Seymour Avenue (Cleveland) États-Unis

Une autre des maisons que Google Maps nous cache est le numéro 2125 Seymour Avenue à Cleveland, États-Unis, et la raison en est que cette maison a été le théâtre d’un crime, car à cet endroit Arial Castro a gardé trois mineurs kidnappés pendant une décennie en les soumettant à des abus constants.

Île Jeannette (Russie)

Un autre des endroits que Google Maps nous cache est l’île Jeannette, la plus orientale des îles De Long, située dans l’archipel de la Nouvelle-Sibérie, dans la mer de Sibérie orientale.

Si vous recherchez cette île sur Google Maps, vous ne verrez qu’un mystérieux point noir.

Île de sable (Australie)

Isla de Arena ou Sandy Island est située au large de la côte nord-est de l’Australie et est également masquée sur Google Maps, car si nous la recherchons sur l’application Google Maps, le message suivant apparaîtra : « Non disponible -14.663183, 135.876563 » .

Île Amchitka (Alaska)

Le dernier endroit que Google Maps nous cache est l’île d’Amchitka, un archipel situé dans la chaîne des Aléoutiennes en Alaska. Si vous recherchez cette île sur Google Maps, vous verrez que la moitié de celle-ci est floue et c’est parce que dans les années 1950, cette île a été sélectionnée par la Commission de l’énergie atomique des États-Unis pour être le site d’essais nucléaires souterrains et un total de 3 réacteurs nucléaires. des tests ont été effectués dessus.

Aujourd’hui, cette île est constamment contrôlée pour éviter les fuites radioactives et en 2025 elle deviendra une réserve faunique à accès restreint.

