6 produits Xiaomi dont vous ne saviez pas avoir besoin dans votre vie

Vous cherchez un produit Xiaomi original avec lequel surprendre quelqu’un ? Cela vous intéresse.

Le catalogue de Xiaomi est suffisamment large pour que les utilisateurs manquent non pas des dizaines, mais des centaines de produits. Et c’est qu’au-delà des téléphones portables, des écouteurs, des téléviseurs, des scooters ou encore des cuiseurs à riz et des friteuses à air chaud, la firme chinoise a un horizon de poterie aussi utile qu’inconnu.

Pour cette raison, nous avons pensé qu’il était approprié d’allumer une « Mi Lamp » spéciale qui éclaire un peu ces produits Xiaomi plus secondaires. On parle ici de gadgets aussi originaux qu’un Rubik’s cube malin ou aussi pratiques qu’un distributeur de savon automatique, qu’une fois que vous découvrirez qu’ils existent, vous aurez envie d’acheter coûte que coûte. Es-tu prêt? Alors allons-y avec la compilation!

6 produits Xiaomi très bon marché à acheter sur AliExpress

Kit manucure et pédicure Xiaomi. On commence par l’un des produits les plus « analogiques » de la marque orange : un petit kit manucure et pédicure composé d’un coupe-ongles plat, d’un coupe-ongles oblique, de ciseaux, d’une lime et d’un stick auriculaire. Tout cela est livré dans un boîtier en acier inoxydable, le même matériau dans lequel les outils susmentionnés sont fabriqués. Le kit complet ne coûte même pas 10 euros, mais si c’est trop pour vous, vous pouvez aussi acheter le coupe-ongles en vrac.

Parapluie Xiaomi Mijia. Si vous en avez assez de ces parapluies bon marché qui cassent au premier coup d’air, vous devez essayer le parapluie Xiaomi. C’est un investissement rentable grâce à sa structure en aluminium renforcé, capable de résister aux chocs les plus violents sans renoncer à un design compact et pliable.

Rubik’s Cube de Xiaomi. Pour un peu moins de 30 euros, vous pouvez vous procurer l’un des « jouets » les plus originaux de Xiaomi : un Rubik’s cube intelligent. Apprenez à résoudre le cube mythique une fois pour toutes et affrontez-vous, vous pourrez le connecter à votre mobile et découvrir tous les secrets de l’algorithme.

Veilleuse Mijia 2. Cette veilleuse pratique peut pivoter à 360 degrés et comprend également un détecteur de mouvement et une base magnétique. Cela signifie que vous pouvez le placer sur différentes surfaces selon vos besoins sans vous soucier des prises ou des interrupteurs. Il est idéal de l’avoir à l’intérieur du placard, dans la chambre des enfants ou dans le couloir et vous n’aurez besoin que de trois piles AAA pour le faire fonctionner.

Distributeur de savon Xiaomi. Le distributeur de savon Xiaomi est un gadget beaucoup plus utile qu’il n’y paraît, qui peut être utilisé aussi bien dans la salle de bain que dans la cuisine. Il est chargé de savon liquide et d’eau et le distributeur lui-même est chargé de fournir une mousse savonneuse simplement en rapprochant votre main. Il est très facile à utiliser et à recharger et promet une autonomie pouvant aller jusqu’à un an.

Humidificateur Xiaomi. Nous terminons la compilation avec l’un des derniers humidificateurs de la marque, parfait pour lutter contre ces environnements plus secs. Il est livré avec un réservoir de 4 litres qui assure un fonctionnement ininterrompu jusqu’à 36 heures. Il est facile à utiliser, facile à nettoyer et peut augmenter l’humidité dans une pièce jusqu’à 9 % par heure.

