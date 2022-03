Les 8 meilleures applications pour Instagram

OnePlus Nord 2 5G - 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, smartphone sans carte SIM avec triple caméra et Warp Charge 65W - Garanti 2 ans - Grey Sierra

Un appareil photo digne d'un flagship - Triple caméra IA 50MP avec objectif ultra grand angle de 119° et stabilisation optique de l’image (OIS) - la photographie de niveau flagship est devenue plus facile - et plus abordable que jamais. GPS : Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC Warp Maximal - Une journée d'autonomie en 15 minutes ; 65W Warp Charge permet à la batterie de 4500 mAh du Nord 2 de passer de 1 à 100% en seulement 30 minutes. Plus rapide et plus fluide - Le MediaTek Dimensity 1200-AI apporte des photos et des vidéos plus claires et des jeux plus rapides. So good it Hertz - Affichage Fluid AMOLED 6,43” avec visuels FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, l'écran Smart Ambient utilise l'IA et la technologie de détection de la lumière pour réduire les reflets de l'écran. OxygenOS - Un OxygenOS 11.3 rapide et fluide avec une personnalisation améliorée, une application de jeux et un affichage toujours actif optimisé basé sur Android 11. La prise en charge de la 5G peut varier selon l'opérateur. Renseignez-vous auprès de votre opérateur pour plus d'informations. OnePlus Nord 2 5G - Tout ce que vous attendiez| Objectif principal 50MP, objectif ultra grand angle 8MP 119° et objectif mono 2MP | Écran AMOLED fluide 6,43" 90 Hz | Batterie 4500 mAh et Warp Charge 65 W | Avec OxygenOS 11.3 et le processeur MediaTek Dimensity 1200-AI