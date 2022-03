WhatsApp : les 7 meilleurs packs de stickers pour dire bonjour

Voulez-vous dire bonjour d’une manière différente? Découvrez ensuite ces packs d’stickers disponibles pour Android dans la boutique Google Play. Ils sont gratuits !

Quelle est la première chose qu’une personne moyenne fait lorsqu’elle se réveille ? Bien sûr, regardez votre appareil mobile et vérifiez les nouveaux messages et appels. Et quoi de mieux pour se réveiller que de recevoir une phrase du bon matin pour affronter la journée du bon pied.

Cependant, il est devenu très à la mode d’envoyer des mèmes et des stickers, car en plus d’être mignons et adorables, ils peuvent résumer ce que vous ressentez dans une image. Pour cette raison, dans cet article, vous connaîtrez les 7 meilleurs packs d’stickers pour dire bonjour totalement gratuits.

Bonjour phrases pour WhatsApp : 113 messages et salutations originaux

Meilleures applications d’stickers pour dire bonjour

Stickers bonjour et bonne nuit

bonjour et nuit stickers

bonjour stickers

Stickers bonjour et nuit

Stickers animés Good Morning pour WhatsApp

Stickers bonjour bon après-midi et nuit

Bonjour Stickers

Ensuite, vous pouvez voir quelques applications avec des packs d’stickers pour dire bonjour sur WhatsApp et impressionner vos proches.

Stickers bonjour et bonne nuit

L’une des applications préférées des fans d’stickers est Good morning stickers et good night stickers, sa grande popularité est due au fait qu’elle est livrée avec une grande variété de packs d’stickers parfaits pour envoyer des phrases de bonjour à vos proches.

Son catalogue est très large et s’adapte à tous les goûts et à tous les âges, y compris des stickers animés et statiques, des stickers pleins de couleurs et de vie, et bien plus encore.

bonjour et nuit stickers

Si vous recherchez des stickers avec des phrases de motivation, il est temps pour vous de découvrir cette application pour Android. Il s’adapte parfaitement, puisque vous aurez des stickers pour toutes les occasions et vous pourrez même envoyer des stickers à des groupes de famille et d’amis.

Chaque sticker est accompagné d’une belle phrase pour commencer la journée, et il est accompagné d’un joli dessin, que ce soit une fleur, un papillon, un animal en peluche… Et si cela ne suffisait pas, la plateforme comprend plus de 300 packs de stickers totalement gratuits.

bonjour stickers

Si vous vous considérez comme une personne minimaliste et que vous souhaitez que les stickers s’adaptent à votre style de vie, vous devriez envisager l’application Good Morning Stickers. Cette application a un grand nombre d’stickers, seuls ces stickers ont une apparence simple mais extrêmement mignonne.

Beaucoup d’entre eux sont dynamiques et statiques et ont à leur tour une phrase très courte telle que : « Bonjour » et « Bonne journée ». Pour intégrer ces packs dans votre chat WhatsApp, vous n’aurez pas besoin de beaucoup de temps, il vous suffit d’aller sur l’application, de localiser le pack de votre choix et de cliquer sur « Télécharger sur WhatsApp ».

Stickers bonjour et nuit

Une autre des meilleures applications pour télécharger des packs d’stickers pour dire bonjour est Stickers bonjour et nuit. Il se charge de proposer plus de 300 packs totalement gratuits. Chaque paquet comprend plus de 20 stickers avec des phrases motivantes du matin et la base de données est renouvelée tous les mois.

Parmi les stickers que vous pouvez trouver, nous avons : romantiques, avec des fleurs, des cœurs et bien plus encore. De plus, les prières sont extrêmement encourageantes, ce qui peut être parfait pour dire bonjour. En revanche, chaque forfait pèse environ 1 Mégaoctet, vous pourrez donc en télécharger plusieurs sans affecter la mémoire de votre mobile.

Stickers animés Good Morning pour WhatsApp

Si vous recherchez des stickers simples qui ne sont pas du tout flashy, mais qui affichent en même temps un joli message, alors cette application Android est parfaite pour vous. Ces types d’stickers sont idéaux pour être envoyés le matin, l’après-midi ou le soir, vous ne devez donc pas les exclure de votre liste de favoris.

Chaque pack est livré avec 8 ou 10 stickers différents avec des figures de café, de soleils, d’animaux accompagnés de phrases de motivation et plus encore. Pour utiliser ces packages, vous devez accéder à l’application et cliquer sur l’option « Ajouter à WhatsApp » et en quelques secondes, vous les aurez disponibles dans votre chat WhatsApp.

Stickers bonjour bon après-midi et nuit

Éclairer la journée d’un être cher, d’un ami ou d’un membre de la famille avec un bon message du matin n’a pas de prix, et c’est pourquoi cette application a été créée. Grâce à cet outil, vous disposerez d’un grand nombre d’stickers avec des phrases en anglais et en espagnol.

Les couleurs de chaque sticker sont très vives et sont accompagnées d’excellentes animations et de dessins mignons qui plairont à plus d’un.

Bonjour Stickers

Les stickers sur WhatsApp rendent les conversations entre amis et famille plus dynamiques et amusantes. Ces types d’stickers ont un superbe design, sont colorés et pleins de paillettes.

De plus, vous pouvez télécharger plus de 1 000 stickers conçus pour tous les styles, goûts et occasions. Ajouter ces stickers à votre chat WhatsApp est facile, il vous suffit de localiser le pack que vous souhaitez dans l’application, d’appuyer sur « Ajouter à WhatsApp » et c’est tout.

Stickers WhatsApp, les meilleurs packs que vous pouvez télécharger

Rubriques connexes : Mobiles