Ce capteur tactile intelligent Xiaomi est tout ce dont vous avez besoin pour automatiser les tâches à la maison

Cet appareil Xiaomi bon marché vous permet d’effectuer certaines tâches à la maison simplement en rapprochant votre mobile. Voyons voir comment ça fonctionne.

Le catalogue de Xiaomi est tellement diversifié que le constructeur a vraiment un gadget pour chaque besoin. Dans cet article, nous voulons vous parler de votre Xiaomi Smart Touch Sensor, un capteur tactile intelligent qui vous permet d’automatiser les tâches à la maison pour gagner du temps.

A la base, il s’agit d’un tag NFC qui, en rapprochant simplement l’arrière de votre mobile compatible NFC, réalise la tâche que vous avez programmée : allumer une ampoule connectée, activer le Wi-Fi, mettre l’aspirateur robot en marche ou toutes ces fonctions en même temps. De cette façon, vous n’avez pas à le faire manuellement.

De plus, ce Xiaomi Smart Touch Sensor est également intéressant pour son prix, puisque vous pouvez acheter un pack de 2 unités pour moins de 7 euros sur AliExpress, avec livraison gratuite à domicile incluse. Une fois cela connu, voyons en détail comment fonctionne ce capteur tactile intelligent Xiaomi.

Un capteur tactile intelligent Xiaomi pour automatiser les tâches

Xiaomi propose de nombreux produits conçus pour être utilisés à la maison. Nous vous avions déjà parlé de son petit humidificateur portable et de son thermomètre numérique, nous allons donc maintenant nous concentrer sur un autre gadget qui se concentre sur vous aider à gagner du temps lors de l’exécution des tâches quotidiennes.

Le Xiaomi Smart Touch Sensor est une étiquette NFC que vous pouvez placer dans n’importe quel coin de la maison pour automatiser les tâches. Par exemple, vous pouvez le placer sur la table de chevet pour désactiver le Wi-Fi et les données mobiles, éteindre les lumières intelligentes et également éteindre l’humidificateur intelligent simplement en rapprochant l’arrière de votre smartphone.

Fondamentalement, ce que vous devez faire est de planifier cette série de tâches via l’application Mi Home. Auparavant, vous devez avoir connecté tous les appareils intelligents que vous avez à la maison à l’application, donc les options seront plus nombreuses. Ainsi, vous pouvez choisir les actions que le capteur intelligent effectuera lorsque vous vous approcherez de votre terminal.

Le pack que nous recommandons est livré avec deux unités, bien que d’autres avec 4, 8 et jusqu’à 16 étiquettes NFC soient disponibles. Vous pouvez l’utiliser dans toutes les pièces de la maison. Par exemple, placez-en un dans le salon pour activer le WiFi, allumez la Smart TV et la lampe connectée lorsque vous êtes assis sur le canapé.

N’oubliez pas que vous devez avoir un smartphone avec NFC pour pouvoir profiter pleinement de ces balises. De plus, comme on peut le comprendre, il est nécessaire d’avoir la fonction activée pour que les capteurs intelligents agissent lorsque vous vous approchez du terminal.

Vous pouvez acheter ces capteurs Xiaomi Smart Touch sur AliExpress à un prix très abordable. Si vous souhaitez vous procurer deux unités pour tester son fonctionnement, le pack coûte moins de 7 euros. De plus, vous bénéficierez de la livraison gratuite et de la protection de l’acheteur. Une fois que vous aurez commencé à utiliser ces tags NFC, vous ne pourrez plus les lâcher.

Rubriques connexes : Mobiles

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.