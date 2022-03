De cette façon, vous pouvez vous protéger du SIM Swapping, la technique redoutée avec laquelle ils peuvent prendre le contrôle de votre mobile

Ce sont toutes les mesures que vous pouvez prendre pour éviter le SIM Swapping ou l’échange de SIM.

Actuellement, depuis votre smartphone Android, vous effectuez toutes sortes de démarches, de l’envoi d’e-mails à la réalisation de virements bancaires, et les cybercriminels trouvent de plus en plus de nouveaux moyens d’accéder à vos informations privées et de vider votre compte bancaire.

En plus des messages SMS frauduleux et des applications supposées inoffensives sur le Google Play Store, des étrangers accèdent également à vos données personnelles par le biais d’un nouveau type de fraude connu sous le nom d’échange de carte SIM ou de vol de carte SIM.

Le SIM Swapping est une technique frauduleuse par laquelle des cybercriminels demandent à votre opérateur un duplicata de votre carte SIM afin d’usurper votre identité et de prendre le contrôle de votre mobile. Malgré le fait que les opérateurs téléphoniques demandent aux criminels certaines de vos données personnelles pour mener à bien cette procédure, il leur est très facile d’obtenir ces données sur vos réseaux sociaux ou même dans des bases de données divulguées qui sont en vente sur Internet.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons détailler toutes les mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger du SIM Swapping.

Protégez votre SIM

La première chose à faire pour ne pas être victime d’une arnaque avec cette technique est de protéger votre carte SIM avec un code PIN numérique que vous devrez saisir à chaque redémarrage de votre terminal. En ce sens, les experts recommandent de ne pas utiliser votre date de naissance ou celle d’un proche comme code PIN de verrouillage SIM.

Utilisez des mots de passe forts sur tous vos comptes

En plus du code PIN numérique de la carte SIM, une autre mesure que vous pouvez prendre pour vous protéger de l’échange de carte SIM consiste à protéger tous vos comptes avec des mots de passe forts.

Selon les experts, pour qu’un mot de passe soit sécurisé, il doit comporter au moins 12 caractères, dont des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. De plus, il est conseillé d’avoir des mots de passe différents pour différents comptes, car si vous avez le même dans chacun d’eux et que les criminels le découvrent, ils auront accès à tous et établiront des questions de sécurité dont les réponses ne sont pas connues même par les personnes les plus proches de vous.

L’un des moyens les plus simples de protéger vos comptes consiste à utiliser l’un des gestionnaires de mots de passe les plus sécurisés pour Android, tels que 1Password, LastPass ou Bitwarden, pour générer des mots de passe forts et les stocker à l’abri des cybercriminels.

Activer l’authentification à deux facteurs

L’authentification à deux facteurs ou vérification en deux étapes est une mesure qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes et c’est pourquoi il est fortement recommandé de l’activer dans toutes les applications qui la prennent en charge, comme Google.

En ce sens, il est également fortement recommandé d’utiliser des applications 2FA pour l’authentification en deux étapes telles que Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Authy, au lieu des messages SMS, car si les cybercriminels « détournent » votre carte SIM, ils auront accès à ces messages.

Activer le déverrouillage par empreinte digitale sur toutes les applications qui le prennent en charge

En plus du code PIN, des mots de passe sécurisés et de l’authentification à deux facteurs, une autre action qui peut vous aider à éviter d’être victime de cette arnaque est de permettre le déverrouillage de vos applications, notamment bancaires, avec une mesure de sécurité biométrique telle que l’empreinte digitale, car, même si des criminels parviennent à prendre le contrôle de votre mobile, ils ne pourront pas accéder à ces applications.

Réduisez la quantité d’informations personnelles que vous partagez en ligne

Vous pouvez donner aux criminels les données dont ils ont besoin pour se faire passer pour vous et demander une carte SIM en double en partageant certaines données personnelles sur le réseau. Pour cette raison, il est fortement recommandé d’éviter de publier des informations telles que votre nom complet, votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre date de naissance sur des plateformes publiques.

Vous devez également éviter de partager des détails de votre vie personnelle sur les réseaux sociaux tels que le nom de votre animal de compagnie ou votre nourriture préférée, car les cybercriminels peuvent utiliser ces informations pour contourner le filtre des questions de sécurité.

