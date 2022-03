Ce sont les écouteurs que j’achèterais si je recherchais la qualité audio et l’autonomie

Le JBL Live Pro + TWS m’a surpris pour le mieux lorsque je les ai examinés, donc je les recommande si vous recherchez des écouteurs sans fil équilibrés.

Le design beau et confortable, la bonne qualité sonore et la longue durée de vie de la batterie sont les trois caractéristiques que j’ai le plus appréciées du JBL Live Pro + TWS lorsque je les ai examinées récemment. Pour cette raison, je profite de mon expérience pour vous les recommander si vous recherchez des écouteurs sans fil équilibrés pour en tirer le meilleur parti.

A l’avantage également de ces écouteurs, le fait qu’ils soient disponibles dans une multitude de coloris : noir, blanc, beige, rose, bleu… Vous pouvez choisir vos favoris, ils sont tous magnifiques. De plus, nous apprécions particulièrement le fait qu’ils soient moins chers que lors de leur sortie. Ensuite, je vais vous expliquer en détail pourquoi les JBL Live Pro+ TWS en valent la peine.

JBL Live Pro+ TWS, l’un des écouteurs sans fil les plus complets

Les JBL Live Pro+ TWS sont des écouteurs sans fil au design simple mais très beau. Comme on dit, vous pouvez les choisir dans différentes nuances. Nous avons eu l’occasion d’essayer les noirs avec des détails orange et la vérité est qu’ils sont beaux. De la conception, nous avons également apprécié le fait qu’ils sont très confortables grâce à un poids de seulement 5 grammes et aux embouts en silicone.

Un autre des grands atouts de ces écouteurs est qu’ils sont très, très bien entendus. Ils montent des pilotes dynamiques de 11 millimètres, offrant une expérience audio axée en particulier sur les basses. Dans le JBL Live Pro+ TWS, il ne manque pas un système d’annulation du bruit qui parvient à faire taire une bonne partie des sons externes. De plus, il nous permet de choisir entre trois modes différents : quotidien, voyage et actif.

Les fonctions de ces écouteurs sans fil vont plus loin, car ils disposent également d’un mode de son ambiant, qui améliore les sons externes afin que vous puissiez avoir une conversation sans avoir à les enlever. Avec eux, vous pouvez également passer des appels téléphoniques, leurs microphones font du bon travail.

Le JBL Live Pro+ TWS utilise la connectivité Bluetooth 5.0 pour se connecter à d’autres appareils. De mon point de vue, je vous recommande de télécharger l’application JBL Headphones sur votre mobile, car elle offre des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez configurer des commandes tactiles et même faire sonner vos écouteurs lorsque vous ne savez pas où ils se trouvent.

L’autonomie est une autre section qui fait pencher la balance en faveur de ce modèle JBL. Chaque écouteur dispose d’une batterie de 55 mAh, tandis que celle du boîtier atteint 500 mAh. Cela se traduit par une autonomie de 6 heures lorsqu’on les utilise avec suppression active du bruit, chose essentielle selon moi.

Lorsque cette batterie s’épuise, il suffit de les mettre dans l’étui pour les recharger. Il y a trois charges supplémentaires fournies par le boîtier de charge, donc l’autonomie totale est de 24 heures avec l’ANC activé. De plus, ils sont compatibles avec la recharge rapide et la recharge sans fil.

Les JBL Live Pro+ TWS ont un prix de vente conseillé de 179 euros, mais celui-ci est en baisse ces derniers mois. Le modèle que nous analysons, le noir, tombe à 129 euros sur Amazon. Si vous cherchez quelque chose de moins cher, la version rose chute à 84 euros. Vous pouvez également les acheter chez El Corte Inglés et MediaMarkt.

