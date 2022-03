Ce sont les marques mobiles 5G qui se développent le plus en ce moment

Une étude de CounterPoint Research place Samsung, Xiaomi et realme parmi les entreprises de téléphonie mobile 5G qui ont le plus progressé fin 2021.

Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux mobiles 5G, conscients que ceux-ci représentent plus le présent que l’avenir de la téléphonie mobile. La croissance de ce secteur est bien reflétée dans la nouvelle étude du cabinet Counterpoint Research, qui a enquêté sur la croissance des entreprises de téléphonie mobile 5G au dernier trimestre 2021.

C’est incontestable, realme maintient le règne de la croissance de la vente de mobiles 5G d’octobre à décembre de l’année dernière. Ce n’est pas surprenant à ce stade, car c’est la troisième fois que la firme chinoise obtient ce titre. Cependant, il est intéressant de connaître les données de son évolution et le nom des autres fabricants qui ont également progressé en termes de vente de smartphones 5G. Allons-y.

realme, un règne incontesté

Les recherches de Counterpoint Research se sont concentrées sur la vente de téléphones mobiles avec connectivité 5G au cours du quatrième trimestre 2021. Le fabricant dont les ventes ont le plus augmenté au cours de cette période était realme, avec une croissance de 165 %. Il semble que l’entreprise ne se porte pas mal grâce à des mobiles tels que le realme 8 5G, le realme GT 5G et le realme GT Master Edition, puisque c’est le troisième trimestre consécutif qu’elle devient la société de smartphones 5G à la croissance la plus rapide.

L’évolution de realme a plusieurs explications. La première d’entre elles est que le nombre de terminaux 5G proposés au public est passé de seulement deux modèles début 2020 à quinze modèles début 2021. De plus, sa croissance brutale s’explique aussi par son expansion en Europe, surtout dans des pays comme l’Espagne, l’Italie ou la France.

Des séries comme le realme 8 5G et le GT 5G ont connu un grand succès sur ces territoires. En revanche, le prix moyen d’un mobile 5G chez realme a également baissé, passant de 246 euros à environ 228 euros. Attention, cette croissance de realme ne nous prend pas par surprise, le constructeur confirmant début 2022 que c’est celui qui a le plus progressé l’année écoulée, avec plus de 60 millions d’unités vendues.

La deuxième entreprise qui a le plus progressé au cours de ces trois mois est Samsung, avec une croissance annuelle de 109 %. En troisième et quatrième place se trouvent Xiaomi et Honor, qui sont à égalité avec une croissance de 98 %. Le classement est complété par vivo (55%), OPPO (42%) et Apple (32%). Il convient de mentionner, en passant, que Counterpoint Research n’a traité qu’avec les entreprises qui ont vendu plus de 5 millions de mobiles 5G au cours de cette période.

Comme on peut le voir avec ces données, la croissance des ventes de smartphones avec connectivité 5G est notoire dans les principales marques du marché. realme est sur le point de lancer son nouveau mobile pas cher avec 5G, le realme 9 5G, il ne serait donc pas surprenant qu’il mène à nouveau ce classement au cours du premier trimestre 2022. Il suffit d’attendre pour le confirmer.

