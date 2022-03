Nous vous recommandons 8 nouvelles applications du Play Store qui valent vraiment la peine.

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites arrivent sur le Google Play Store et dans le but de n’en manquer aucune, nous les incluons dans notre liste mise à jour des meilleures nouvelles applications et jeux pour Android.

Mais, comme il est possible que nous en manquions, nous faisons de temps en temps une compilation des meilleures applications gratuites récemment arrivées dans la boutique d’applications Google et, pour cette raison, nous vous proposons aujourd’hui les 8 nouvelles applications de ces dernières semaines que nous vous recommandons d’essayer.

Dans cette sélection, vous pourrez trouver des applications gratuites utiles telles que WiFi Master-Speed, sécurité, Secure VPN – Fast VPN Proxy, MapGenie : Elden Ring Map ou Récupérer tous les messages supprimés.

Wi-Fi Master-Speed, sécurité

La première nouvelle application que vous devriez essayer est WiFi Master-Speed, security, un outil grâce auquel vous pouvez mesurer la vitesse de votre connexion Internet et détecter si quelqu’un utilise votre Wi-Fi.

Cette application gratuite vous permet de mesurer à la fois le débit de votre connexion fibre ou ADSL et le débit de votre connexion mobile.

AREA par Autodesk

Une autre nouvelle application du Play Store que vous devriez essayer est AREA by Autodesk, un réseau social créé comme un espace permettant aux artistes 3D de partager leur travail et de communiquer avec des personnes partageant les mêmes intérêts.

AREA by Autodesk est une application totalement gratuite que vous pouvez télécharger à partir du lien direct que nous laissons ci-dessous.

Clavier SoCool

Si vous aimez personnaliser entièrement l’apparence de votre clavier Android, vous allez adorer SoCool Keyboard car cette application de clavier vous permettra de changer la couleur du clavier avec différents styles de thème : thèmes multicolores, thèmes d’arrière-plan d’image, arrière-plans dynamiques et même thèmes aux effets stéréoscopiques.

VPN sécurisé – Proxy VPN rapide

Une autre des nouvelles applications de ces dernières semaines que nous vous recommandons d’essayer est Secure VPN – Fast VPN Proxy, un VPN rapide, sécurisé et gratuit qui vous permettra de naviguer sur Internet en toute sécurité grâce à ses milliers de serveurs répartis sur un total de 18 pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Japon, le Royaume-Uni et l’Australie.

zenforms

Zenforms est la dernière application de l’écosystème Zenkit, un outil très complet pour le travail collaboratif, et permet de créer des enquêtes, formulaires et questionnaires pour entrer en contact avec les personnes qui comptent le plus pour vous.

Zenforms est une application très complète qui respecte toutes les réglementations sur la protection des données, qui vous permet de joindre des fichiers audio et vidéo aux formulaires, d’ajouter des dessins et des illustrations dans les commentaires et dispose d’une fonction de vérification des doublons qui vérifie les entrées avant qu’elles ne soient ajoutées.

Zenforms est une application entièrement gratuite sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger directement depuis le lien que nous vous laissons juste en dessous.

MapGenie : Carte de l’Elden Ring

MapGenie: Elden Ring Map est une application gratuite dont nous vous avons parlé récemment qui vous offre une carte non officielle complète de l’Elden Ring qui vous montre déjà plus de 70 catégories dont des boss et des donjons, ainsi que l’emplacement exact de plus de 1 500 éléments de jeu tels que des clés, des armes, des quêtes ou des flacons.

De plus, MapGenie: Elden Ring Map vous permet également d’annoter et de marquer des emplacements pour créer votre propre base de données de points d’intérêt dans les Midlands.

Musique de disque

Si vous en avez assez d’écouter toujours la même musique, Discz Music est l’application qu’il vous faut, car elle vous permet de trouver de nouveaux artistes et chansons dans la base de données Spotify qui correspondent à vos goûts musicaux.

Avec cette application, vous pouvez également créer des listes de lecture d’un simple glissement de doigt, trouver des enregistrements de chansons personnalisés en fonction de votre profil d’écoute et ajouter automatiquement vos chansons préférées à la liste de lecture Spotify que vous avez sélectionnée.

Récupérer tous les messages supprimés

La dernière application de cette liste est Recover All Deleted Messages, un outil qui, comme son nom l’indique, permet de récupérer les messages récemment supprimés dans les applications de messagerie les plus populaires aujourd’hui, WhatsApp, Telegram et Signal.

Cette application gratuite vous permet de récupérer tous les messages supprimés, y compris les messages non lus, et tous les fichiers multimédias qui leur sont joints, tels que des photos, des vidéos, des mémos vocaux, des stickers et des GIF.

