Cette application gratuite vous permet de créer votre fond d’écran parfait en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle

Nous avons découvert l’application de fond d’écran ultime : elle vous permet de créer vos propres images en utilisant l’intelligence artificielle.

De temps en temps, nous rencontrons de nouvelles applications Android auxquelles nous devons consacrer notre attention. La dernière que nous avons découverte, et qui a déjà pris pied sur nos mobiles, est Dream by WOMBO, une application de personnalisation qui, malgré sa nouveauté, n’est pas parmi les plus connues de sa catégorie.

L’application base son fonctionnement sur l’intelligence artificielle. Profitant de la puissance que lui confère cette technologie, elle nous permet de générer des images artistiques basées sur les définitions que nous indiquons nous-mêmes. Plus tard, ces images peuvent être téléchargées dans la mémoire de notre mobile pour les utiliser comme fond d’écran totalement unique, puisque chaque création est générée d’une manière complètement différente des autres.

Les meilleurs nouveaux jeux et applications Android de 2022

Créez vos propres fonds d’écran avec Dream

L’application n’est pas complètement nouvelle. Dream cumule plus d’un million d’installations sur Google Play, et depuis des mois c’est un outil très apprécié des artistes et des fans d’art abstrait.

Dès que nous ouvrons l’application, nous avons la possibilité de nous connecter ou d’accéder directement à l’outil de création d’images. Une fois dans l’outil, nous pouvons écrire une définition de l’image que nous voulons créer en haut de l’application. Il convient de mentionner que, malgré le fait que l’application soit en anglais, lors de mes tests, j’ai pu générer des images en utilisant des définitions espagnoles telles que « forêt sombre », « montagnes enneigées » ou « voiture de course », pour n’en nommer que quelques-unes exemples.

En plus de la définition, l’application offre la possibilité de choisir le style artistique que nous voulons que l’image finale ait. Il existe dix-huit styles artistiques différents, même s’il est également possible de n’en choisir aucun et de laisser l’outil faire son travail sans s’en inspirer.

De même, une nouveauté récemment introduite dans l’application consiste en la possibilité de télécharger une image de notre galerie, qui sera utilisée comme référence pour générer l’image finale.

Lorsque nous avons fini de choisir les paramètres de notre création, appuyez simplement sur le bouton « Créer » en bas et attendez que Dream opère sa magie. Les images sont générées en haute résolution, parfaites pour être utilisées comme fond d’écran. En fait, lors de l’enregistrement de l’image dans la galerie, l’application elle-même offre la possibilité de configurer notre création en tant que « fond d’écran ».

Rubriques connexes : Applications