Star Trek : Picard montre un Galaxy Z Fold en l’an 2401 : l’avenir de l’industrie sera-t-il le pliage ?

Que l’avenir de l’industrie mobile soit pliable ou non, le temps nous le dira, mais pour l’instant des séries comme Star Trek : Picard utilisent déjà des appareils pliables « futuristes » comme le Samsung Galaxy Z Fold2.

La nouvelle série Amazon Originals basée sur l’univers Star Trek est désormais disponible sur le service de streaming multimédia du géant du shopping sur Internet, et avec sa première les premières curiosités d’un Star Trek : Picard qui aura fait sourire les plus fans de Samsung.

Pas en vain, dans une intrigue se déroulant en l’an 2401, un smartphone aussi futuriste que le Samsung Galaxy Z Fold2 est utilisé, montrant qu’en effet nous croyons tous que l’avenir des mobiles est pliable, bien que pour l’instant ces types de smartphones soient toujours considérés convient uniquement aux lève-tôt.

Les collègues de 9to5Google nous en ont parlé, indiquant que la scène dans laquelle le terminal pliable Samsung est utilisé peut être vue dans le deuxième chapitre, entre les mains du Dr Agnes Jurati, qui l’utilise comme un PADD -dispositif d’affichage d’accès personnel- de rétablir les communications entre les personnages principaux de la série.

C’est un Galaxy Z Fold et c’est aussi une deuxième génération, et nous le savons pour plusieurs raisons car en premier lieu aucun type d’encoche n’est affiché sur l’écran, ce qui élimine le Galaxy Fold d’origine d’un coup de stylo. Non seulement cela, et c’est que les chapitres ont été enregistrés au début de 2021 alors que le Galaxy Z Fold3 n’a été présenté qu’à la fin de la même année, et enfin le pli caractéristique au centre de l’écran de l’appareil est parfaitement visible.

Certes, en 2041, ces Galaxy Z Fold seront assez démodés, mais dans Star Trek : Picard, vous pourrez voir un Z Fold2 comme un appareil mobile personnel du docteur Agnes Jurati.

Nous connaissons déjà les techniques de placement de produit si populaires dans le marketing moderne, mais il semble certainement curieux que les producteurs de Star Trek : Picard n’aient pas recherché d’appareils plus futuristes tels que des rouleaux ou même des appareils holographiques, que nous n’avons pas encore vus dans une voie directe commerciale, car d’ici 2041 cela va beaucoup évoluer c’est certain et placer un smartphone déjà disponible ne s’additionne pas trop.

Nous verrons donc quels appareils ils mettront à l’écran dans les chapitres qui se dérouleront en 2024, car là ce Galaxy Z Fold aurait collé bien plus que, comme vous le verrez maintenant, il est allé trop loin dans le futur.

Et au cas où vous voudriez jeter un œil au dernier Samsung Galaxy Z, nous vous laissons également ici la vidéo que nos collègues d’Urbantecno ont publiée il y a quelques semaines, vous racontant tous les secrets du Galaxy Z Flip3 et du Galaxy Z Fold3 à vous aider à choisir le meilleur selon vos besoins.

Quoi qu’il en soit et à ce jour, il est vrai qu’ici, c’est la pointe de l’industrie et ces Galaxy Z sont les mobiles les plus avancés que l’on puisse acheter sur nos marchés… En avez-vous déjà essayé ?

