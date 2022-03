Les 8 meilleurs sites Web pour regarder des feuilletons télévisés en ligne et gratuitement

Aimez-vous les feuilletons? Appréciez-vous vos jours de congé en regardant vos épisodes préférés ? Alors venez profiter de cette liste de pages web pour regarder des feuilletons en ligne et gratuitement.

Actuellement, le moyen le plus populaire de regarder des séries, des films, des émissions de télévision et des feuilletons est via les plateformes de streaming, et pour profiter de ce type de contenu, vous devez disposer d’Internet.

Heureusement, il existe plusieurs plateformes de streaming qui proposent ce type de service en ligne, cependant, il est difficile de trouver une place avec un large répertoire de feuilletons anciens et nouveaux.

Si vous cherchez un espace pour profiter de vos feuilletons préférés, il est temps pour vous de passer en revue les 7 meilleures pages Web pour regarder des feuilletons en ligne et gratuitement.

Ce n’est un secret pour personne qu’il existe de nombreuses façons de regarder des feuilletons en ligne, seulement que beaucoup d’entre eux ne sont pas sûrs ou légaux, cependant, les sites Web que vous verrez dans ce top sont totalement sûrs et viennent dans leur langue d’origine. Commençons!

Ma télévision

L’une des plateformes les plus populaires pour profiter d’une grande variété de feuilletons est Mi Tele. Ce site Web particulier contient des centaines de programmes dans différentes langues, et une grande partie d’entre eux sont en espagnol. Elle présente une large palette de programmes de tous styles et son catalogue de telenovelas est assez étoffé.

L’interface web est très intuitive, et une fois que vous avez sélectionné votre programme ou feuilleton préféré, une liste sera décomposée avec tous les chapitres, qui seront organisés par date de diffusion et année de sortie. Cliquez sur le chapitre que vous voulez voir et en quelques secondes, il commencera à jouer.

CNB

NBC est l’une des chaînes les plus reconnues au monde, elle possède son propre site Web qui héberge diverses chaînes du monde entier. Chaque chaîne a sa propre programmation, c’est donc parfait pour regarder Telemundo.

Telemundo est assez complet et affiche un catalogue assez complet des meilleures telenovelas accompagnées de la meilleure qualité HD. L’interface qu’il présente est minimaliste et intuitive, vous n’avez donc qu’à choisir la telenovela de votre choix, sélectionner un épisode et cliquer sur « Regarder maintenant ».

Télévision vidéo

Parler de feuilletons est synonyme de Televisa, surtout s’ils sont mexicains. Dans son portail Web, vous trouverez tous ses succès, aussi bien les anciens feuilletons que les plus récents. Sur Televisa, vous pouvez non seulement regarder des feuilletons télévisés, mais aussi des matchs sportifs, des programmes de divertissement et bien plus encore.

Profiter des feuilletons est extrêmement facile, il vous suffit de rechercher votre feuilleton préféré à l’aide de l’icône étoile, de choisir le chapitre puis de cliquer sur « Jouer ».

Netflix

D’autre part, il y a la plate-forme populaire Netflix, et bien qu’il s’agisse d’un service payant, il est possible d’en profiter pendant un certain temps grâce à son essai gratuit, ce qui suffit pour savoir si cela en vaut la peine ou non.

Netflix est populaire pour ses films et séries incroyables, cependant, il est également possible de profiter d’une grande variété de feuilletons, ce qui en fait une excellente option.

Le catalogue de feuilletons que Netflix possède est beaucoup plus large que les sites Web susmentionnés, puisque vous pourrez non seulement regarder des feuilletons mexicains, vous pourrez également regarder des feuilletons du Brésil, de Turquie, d’Inde et même des drames coréens et plus encore. .

Joueur arrière

Une autre page Web avec une grande variété de chaînes populaires est Atres Player, ici vous pouvez trouver des programmes d’Antena 3, La Sexta, Antena 3 Internacional, Hola TV, entre autres. De plus, il présente diverses catégories telles que la télévision pour enfants, les documentaires, le cinéma, les programmes, les sports, les séries et, bien sûr, les feuilletons.

Dans la section feuilletons, vous trouverez principalement des feuilletons espagnols, et tous sont présentés en bonne qualité. Une fois que vous avez sélectionné votre feuilleton préféré, sélectionnez le chapitre, qui est organisé du plus récent au plus ancien, et enfin, cliquez sur « Jouer ».

Univision

Univisión est une autre des chaînes populaires et l’une des meilleures pages Web pour regarder des feuilletons en ligne et gratuitement. Elle est considérée comme l’une des meilleures chaînes de divertissement et sa version web est très complète, puisqu’il est possible de regarder toute la programmation sans limites.

Sur Univisión Web, vous pouvez profiter de: séries, divertissements, sports, actualités, feuilletons et plus encore. Son interface est facile à utiliser et tout ce que vous avez à faire est de rechercher vos chapitres préférés et c’est tout.

Youtube

Enfin et surtout, nous avons YouTube. Ce site Web est parfait pour profiter d’épisodes de feuilletons télévisés du monde entier et dans différentes langues. Placez « Novel + (nom telenovela) » dans le moteur de recherche et vous verrez sûrement une chaîne qui propose tous les épisodes parmi les options.

Blim TV

BlimTV est une autre excellente page Web pour profiter de vos feuilletons préférés, la seule chose que vous devez faire pour profiter des chapitres est de vous inscrire gratuitement sur la plateforme avec votre e-mail.

Une fois inscrit sur la plateforme, vous pourrez profiter de centaines de feuilletons, films et programmes, certaines conditions s’appliquent, puisqu’elle propose également une version premium.

