Le nouveau Redmi 10 a une énorme batterie et le lecteur d’empreintes digitales le plus étrange vu sur un Xiaomi

Xiaomi a présenté une nouvelle variante du Redmi 10. Il a une énorme batterie et le lecteur d’empreintes digitales dans la position la plus étrange que nous ayons vue jusqu’à présent.

Xiaomi a lancé une nouvelle variante du Redmi 10, très différente du Redmi 10 disponible en Espagne depuis plusieurs mois maintenant. Ce nouveau modèle, orienté vers l’entrée de gamme, se démarque en équipant l’une des plus grosses batteries que nous ayons vues jusqu’à présent dans un mobile de la marque, et en intégrant le lecteur d’empreintes digitales dans une position un peu… inhabituelle.

Pour le moment, l’appareil a été présenté en Inde, et il n’est pas clair s’il finira par atteindre le reste des régions du monde.

La plus grande batterie et le lecteur d’empreintes digitales le moins ergonomique

Bien qu’il s’agisse d’un modèle axé sur l’entrée de gamme, le nouveau Redmi 10 destiné à l’Inde possède quelques fonctionnalités intéressantes, comme un processeur Qualcomm Snapdragon 680 ou jusqu’à 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage.

De plus, il est équipé d’un écran de 6,71 pouces de diagonale avec une résolution HD+ recouvert de verre Gorilla Glass 3.

La première surprise se trouve sur son dos : à l’intérieur de son grand module appareil photo, en plus des deux capteurs photographiques, du flash et de la sérigraphie de la marque, il est possible de trouver le lecteur d’empreintes digitales, situé juste dans le coin inférieur droit dudit module , dans une position nettement plus élevée que ce qui est habituel dans les téléphones portables avec lecteur d’empreintes digitales arrière, d’autant plus que l’appareil atteint presque 17 centimètres de hauteur.

Laissant de côté son apparence, il convient de s’attarder sur une autre des caractéristiques différentielles de cet appareil : une énorme batterie d’une capacité de 6000 mAh, la plus grande que l’on puisse trouver aujourd’hui dans un terminal de la marque. Ça oui: ce n’est pas la première fois que Xiaomi introduit une batterie de ladite capacité, puisque le Redmi 10 Prime lancé il y a quelques mois avait déjà 6000 mAh à l’intérieur.

Son système de caméra est dirigé par un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, qui est accompagné d’un appareil photo de 2 mégapixels pour les portraits. La caméra selfie a 5 mégapixels.

Le prix du Redmi 10 destiné au marché indien est de 200 euros au taux de change –16 999 roupies– dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est également possible d’acquérir une version plus abordable, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, pour 177,89 euros.

