Xiaomi vient de présenter une impressionnante Smart TV 100 pouces : plus de 2 mètres d’écran

Le nouveau Xiaomi Redmi Smart TV MAX dispose d’un écran LCD de 100 pouces avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement variable entre 48 et 120 hertz, un processeur quad-core et deux haut-parleurs de 15W.

Après avoir officiellement lancé en Espagne sa nouvelle gamme de terminaux franchisés, le Xiaomi 12, ses nouveaux écouteurs sans fil premium, les Xiaomi Buds 3 et Buds 3T Pro et sa nouvelle famille de montres intelligentes, les Xiaomi Watch S1 et Watch S1 Active, le géant chinois vient de présenter une impressionnante Smart TV de 100 pouces avec plus de 2 mètres d’écran.

Redmi Smart TV MAX 100 pouces : toutes les infos

Como nos cuentan los chicos de Gizmochina, Xiaomi acaba de presentar en su país natal el nuevo modelo de la serie Redmi Smart TV MAX, un televisor de 100 pulgadas y con una pantalla de más dos metros que se convierte en el más grande del fabricante chino jusqu’à la date.

Xiaomi a un nouveau téléviseur 4K: c’est de Redmi, c’est 43 pouces et ça ne coûte même pas 350 euros à changer

Ce nouveau Redmi Smart TV MAX dispose d’un écran LCD de 100 pouces avec une résolution 4K de 3840 × 2160 pixels, une luminosité maximale de 700 nits, un angle de vision de 178 degrés et une gamme de couleurs DCI-P3 de 94 %. De plus, cet écran est équipé d’un système de rétroéclairage LED multizone et d’un capteur de lumière ambiante pour une luminosité automatique.

De plus, ce panneau a un taux de rafraîchissement variable entre 48 et 120 hertz, un mode de faible latence jusqu’à 4 secondes, ce qui en fait une excellente option pour profiter de vos jeux vidéo préférés, et il est compatible avec HDR10+, Dolby Vision , IMAX Enhanced et AMD FreeSync.

Le moteur de cet impressionnant téléviseur est un processeur Quad Core, dont le modèle exact n’a pas été révélé, composé de 4 cœurs ARM Cortex A73 et d’un GPU ARM Mali-G52 MC1. Ce chipset est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne.

Au niveau de la connectique, la Xiaomi Redmi Smart TV MAX 100 pouces dispose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0 et de bon nombre de ports, dont un HDMI 2.1, deux HDMI 2.0, deux USB-A, une prise AV, un port Ethernet et une prise d’antenne.

Dans la section audio, malgré sa taille énorme, ce téléviseur n’est équipé que de deux haut-parleurs de 15 W, compatibles Dolby Atmos, Dolby Audio et DTS-HD.

Enfin, en ce qui concerne les logiciels, le Redmi Smart TV MAX 100 pouces dispose du système d’exploitation de la firme chinoise de téléviseurs intelligents, MIUI TV.

Xiaomi Redmi Smart TV MAX 100 pouces : disponibilité et prix

Le Xiaomi Redmi Smart TV MAX 100 pouces est désormais disponible à l’achat en Chine, en mode prévente, au prix de 19 999 yuans, soit environ 2 800 euros en échange.

Xiaomi Smart TV : guide complet avec tous les modèles disponibles

On ne sait toujours pas si ce téléviseur sera commercialisé uniquement en Chine ou s’il atteindra d’autres marchés comme l’Europe, nous ne pouvons donc qu’attendre de voir si Xiaomi décide enfin d’apporter cette impressionnante Smart TV dans notre pays.

Sujets connexes : Redmi