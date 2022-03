Samsung inclura (enfin) dans sa Galaxy Watch 5 le capteur de santé qui ne pouvait pas manquer

En ce qui concerne les paramètres de santé, les Galaxy Watch de Samsung sont sûrement les « wearables » les plus complets, même s’il leur manque certainement ce thermomètre infrarouge qui pourrait accompagner la Galaxy Watch 5.

Le géant sud-coréen Samsung a déjà à la fois ses nouveaux téléphones phares pour 2022, les Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra, ainsi que le renouvellement de son milieu de gamme récemment présenté, ces Galaxy A33 et Galaxy A53 5G, qui laissent désormais place au rumeurs du deuxième Unpacked que nous connaîtrons cet été.

En fait, il n’est pas étonnant que Samsung prépare déjà la Galaxy Watch 5 et la nouvelle génération de son Galaxy Z pliable, mais il est vraiment curieux que les fuites autour de ces produits surviennent presque immédiatement après une présentation importante.

Concernant ce que sera la cinquième génération de smartwatches Samsung, la seconde avec la nouvelle version de Wear OS avec Google, les collègues de 9to5Google ont anticipé que le géant sud-coréen adoptera enfin le capteur de santé dont personne ne comprenait qu’il manquait dans un wearable, qui est évidemment le thermomètre corporel pour mesurer notre température.

Samsung travaille déjà avec une Galaxy Watch 5 qui va continuer à se développer en tant que quantificateur de santé, intégrant désormais le capteur de base qui manquait, le thermomètre, nous permettant de mesurer facilement notre température corporelle.

La vérité est que Samsung avait commencé le développement de cette technologie il y a longtemps, avec ces bracelets Simband, car la vérité est qu’il ne semble pas facile d’intégrer un thermomètre cutané dans une montre intelligente, qui sera toujours conditionnée par de nombreux facteurs cela pourrait interférer.

Pas en vain, lorsqu’il s’agit de mesurer notre température, les smartwatches sont exposées aux facteurs environnementaux et à la chaleur générée dans l’appareil sous la lumière du soleil, en plus de la chaleur générée par notre propre corps, qui augmente beaucoup lors de l’exercice.

Selon les sources, il semble que Samsung aurait réussi à ce que sa technologie, basée sur une sorte de thermomètre infrarouge, réalise des mesures assez précises pouvant être approuvées par les autorités technologiques et sanitaires, de sorte que la Galaxy Watch 5 pourrait être la première montre intelligente sur le marché capable de mesurer rapidement et facilement notre température corporelle.

Le géant sud-coréen aurait réalisé une sorte de thermomètre infrarouge capable de faire des mesures précises et fiables de notre température corporelle, sans être affecté par des facteurs externes qui ont toujours compliqué la mise en place d’un « portable » avec un thermomètre.

Certes, cette amélioration arrivera tardivement pour lutter contre la pandémie de coronavirus, mais si les montres Samsung, déjà capables de mesurer même la pression artérielle et même d’effectuer des électrocardiogrammes, manquaient d’un paramètre pour quantifier notre état physique, c’était précisément celui-ci de la température corporelle.

Ils nous disent également que ce thermomètre infrarouge est testé même dans un prototype des Galaxy Buds, nous verrons donc quand, comment et où Samsung installera ce nouveau quantificateur de santé une fois qu’il aura obtenu les autorisations pertinentes sur les principaux marchés.

Et enfin, concernant les dates, de Corée du Sud, ils anticipent le mois d’août pour la présentation officielle de ces Galaxy Watch 5, dans la lignée du 11 août lorsque les Galaxy Watch 4 ont été présentés en 2021. La logique, en fait, est que si la conjoncture mondiale le permet, les Galaxy Z et Galaxy Watch de 2022 partagent un événement et sont lancées sur le marché fin août ou début septembre.

