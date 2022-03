Nouveau Honor Magic4 Ultimate, une bête avec Snapdragon 8 Gen 1 qui mise tout sur la photographie

Le Honor Magic4 Ultra est le modèle le plus avancé de la société chinoise. C’est tout ce que vous devez savoir sur lui.

Honor a profité du dernier Mobile World Congress pour présenter au monde son nouveau pari ultra haut de gamme, composé du Honor Magic4 et du Honor Magic4 Pro, mais la firme chinoise avait préparé autre chose pour ce début d’année.

Et que quelque chose d’autre a maintenant un prénom et un nom : Honor Magic4 Ultimate. La marque a présenté son mobile le plus avancé et ambitieux à ce jour en Chine, basé sur le Magic4 Pro, et introduisant des avancées dans le domaine de la photographie pour devenir, entre autres, le nouveau leader du classement photographique DxOMark.

Honor MAgic4 Ultimate, toutes les infos

Les caractéristiques Dimensions 163,6 x 74,7 x 11,4 mm

242 grammes Écran LTPO AMOLED de 6,81 pouces

Full HD+ (1312 x 2848 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

4nm

octa-core

Jusqu’à 2,99 GHz

GPU Adreno 730 RAM 12 Go Système opératif MagicUI 6.0 basé sur Android 12 Espace de rangement 512 Go appareils photo arrière

-50MP f/1.6, OIS

-64 MP Ultra grand angle f/2.2, 126º

-Spectre amélioré de 50 MP

-64 MP téléobjectif optique 3,5x, OIS, f/3,5

frontale

– Caméra de profondeur 12 MP f/2.4 + 3D La batterie 4600mAh

Charge rapide 100W (chargeur 100W inclus dans la boîte) Charge sans fil 50W Les autres -USB Type-C

-Dual SIM

-Reconnaissance faciale 3D

-Bluetooth 5.0

-NFC

-Émetteur infrarouge

– Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

-Double haut-parleur stéréo

Si l’apparence du Honor Magic4 Ultimate vous semble familière, c’est tout à fait normal : il s’agit, grosso modo, du Porsche Design Huawei Mate 40 RS à quelques différences techniques près.

Toute sa partie arrière est constituée d’un panneau de verre incurvé « nanocéramique », où le protagoniste principal est le module de caméra circulaire qui dépasse de son dos.

Sa face avant est occupée par un grand écran de 6,81 pouces basé sur la technologie LTPO, qui permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement, en pouvant le réduire à seulement 1 Hz et atteindre un maximum de 120 Hz. Le panneau a une résolution HD complète + et a une courbure prononcée sur les quatre côtés.

Comment pourrait-il en être autrement, le Snapdragon 8 Gen 1 est le cerveau qui donne vie à l’appareil, associé à un GPU Adreno 730 et équipé de 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage interne. Tout cela, soutenu par Magic UI 6.0 basé sur Android 12.

Le Magic4 Ultimate dispose d’une batterie d’une capacité de 4600 mAh et prend en charge une charge rapide filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W. Le chargeur compatible 100 W est inclus dans la boîte avec le téléphone.

Il ne fait aucun doute que le système de caméra est le point fort de cet appareil. Il est dirigé par un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un objectif personnalisé en 8 pièces. Il s’agit du plus grand capteur vu à ce jour dans un smartphone Honor, avec une taille de 1/1,12 pouces et une ouverture f/1,6. Le capteur est doté d’un revêtement ultra-réfléchissant (UAR) et d’un filtre anti-infrarouge (IRCF), de sorte que la caméra est capable de minimiser les reflets provenant de fortes sources lumineuses.

On retrouve également un appareil photo ultra grand-angle de 64 mégapixels avec technologie « Dual Free Form Lens » capable de capturer un champ de vision de 126° tout en minimisant la distorsion des bords.

Troisièmement, le téléobjectif de 64 mégapixels avec un objectif de type périscope apparaît sur la scène, équipé d’une stabilisation optique pour obtenir un zoom optique de 3,5x et un zoom numérique jusqu’à 100x.

Enfin, le Magic4 Ultimate intègre un appareil photo « Spectrum Enhanced » de 50 mégapixels, le même qui a fait ses débuts avec le Honor Magic V. Il s’agit d’un capteur capable de capturer plus de détails dans des environnements complexes, comme les jours de brouillard.

Tout cela est soutenu par un nouveau coprocesseur auto-développé qui améliore les performances du système de caméra lors du traitement des captures à l’aide de l’intelligence artificielle. De même, la possibilité de capturer des vidéos 4K avec le mode nuit est activée.

Prix ​​​​Honor Magic4 Ultimate et quand il peut être acheté

Le Honor Magic4 Ultimate sera d’abord mis en vente en Chine, et on ne sait pas si la marque prévoit de le vendre dans d’autres régions du monde.

Il est disponible dans une configuration unique de 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage interne, disponible au prix de 7 999 yuans, soit environ 1 137 euros à changer.

