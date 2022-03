Les nouveaux Samsung Galaxy A33 et Galaxy A53 5G ont un nouveau processeur, mais ils oublient le chargeur

Toutes les informations sur les nouveaux Samsung Galaxy A33 et Galaxy A53 5G, la nouvelle génération de téléphones milieu de gamme de Samsung.

Comme le veut la tradition chaque année à cette époque, Samsung a présenté un nouvel opus de la famille Galaxy A, avec lequel il aspire à conquérir le terrain du téléphone milieu de gamme.

Cette fois, Samsung a lancé deux modèles différents : le Samsung Galaxy A33 et le Samsung Galaxy A53, tous deux portant le nom de famille « 5G » qui fait référence à leurs capacités en termes de connectivité. Les deux téléphones introduisent une autre nouveauté par rapport à la génération précédente et présentent de grandes similitudes entre eux. Nous allons passer en revue tout ce que propose la nouvelle proposition milieu de gamme de Samsung pour ce premier semestre.

Samsung Galaxy A33 et A53 5G, toutes les infos

Samsung Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G, caractéristiques Caractéristiques Samsung Galaxy A33 5G SamsungGalaxy A53 5G Dimensions 74,0 x 159,7 x 8,1 mm, 186 g 74,8 × 159,6 × 8,1 mm, 189 g Écran Écran FullHD+ Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces à 90 Hz Écran FullHD+ Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces à 90 Hz Processeur Samsung Exynos 1280 Octa-core (2x Cortex A78 à 2,4 GHz, 6x Cortex A55 à 2,0 GHz) Samsung Exynos 1280 Octa-core (2x Cortex A78 à 2,4 GHz, 6x Cortex A55 à 2,0 GHz) RAM 6 Go 6/8 Go Système opératif OneUI 4.1 basé sur Android 12

3 ans de mises à jour Android

4 ans de mises à jour de sécurité OneUI 4.1 basé sur Android 12

4 ans de mises à jour Android

5 ans de mises à jour de sécurité Espace de rangement 128 Go

Prise en charge de microSD jusqu’à 1 To 128/256 Go

Prise en charge de microSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

– Ultra grand angle 8 MP f/2.2

– 48 MP principal f/1.8 avec OIS

– Capteur de profondeur 2MP

– Macro 5MP

Frontale :

– 13MP f/2.2 Arrière:

– Ultra grand angle 12 MP f/2.2

– 64 MP principal f/1.8 avec OIS

– Capteur de profondeur 5MP

– Macro 5MP

Frontale :

– 32MP f/2.2 La batterie 5000mAh

Charge rapide 25W (chargeur non inclus) 5000mAh

Charge rapide 25W (chargeur non inclus) Les autres Protection IP67

USB Type-C

Lecteur optique d’empreintes digitales à l’écran

NFC

5G

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) Protection IP67

USB Type-C

Lecteur optique d’empreintes digitales à l’écran

NFC

5G

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)

Conception continue et résistance à l’eau pour tous

Il n’est pas facile de différencier l’un ou l’autre de ces deux modèles de ceux qui composaient la génération précédente de la série A. En fait, le Galaxy A53 est pratiquement remonté au Samsung Galaxy A52, à quelques détails près.

Les deux terminaux ont un dos en plastique, avec une finition mate très agréable au toucher. Ils sont disponibles en quatre couleurs : blanc, bleu, noir et une nouvelle nuance d’orange. Le système de caméra dépasse légèrement de l’arrière, avec une courbe subtile rappelant le précédent Galaxy A52.

Lors de la construction de ses nouveaux appareils, Samsung l’a fait en tenant compte de l’environnement. Pour cette raison, il a décidé d’utiliser des matériaux recyclés pour façonner certains des composants internes des terminaux, ainsi que pour fabriquer l’emballage dans lequel les deux terminaux arriveront entre les mains de leurs acheteurs.

Mais ce n’est pas que de bonnes nouvelles : Samsung a également décidé de supprimer le chargeur inclus dans la boîte de la même manière qu’il l’a fait avec ses gammes haut de gamme, justifiant sa décision comme une « action environnementale tangible ».

En échange de cet engagement, Samsung a jugé bon d’apporter au modèle le plus abordable l’une des qualités qui, jusqu’à présent, étaient exclusives aux modèles les plus chers : la résistance à l’eau et à la poussière. Les deux appareils ont un niveau de certification IP67.

La face avant des deux terminaux est quelque peu différente : le Samsung Galaxy A33 5G est équipé d’un écran Infinity-U de 6,4 pouces – c’est-à-dire avec une petite « encoche » en haut. De son côté, le Samsung Galaxy A53 5G opte pour un écran de 6,5 pouces avec un petit trou centré sur le dessus qui abrite la caméra frontale.

Les deux panneaux sont très similaires, avec la technologie SuperAMOLED, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement élevé – 90 hertz sur l’A33 et 120 hertz sur l’A53. De plus, les deux ont un lecteur d’empreintes digitales intégré au panneau et leurs écrans sont protégés par du verre Gorilla Glass 5.

Un nouveau cerveau signé Exynos pour donner vie à la 4G

Samsung a développé un nouveau processeur Exynos destiné à donner vie à cette famille de smartphones. Il s’agit de l’Exynos 1280, une puce construite au format 5 nanomètres avec 8 cœurs, dont deux Cortex A78 hautes performances capables de fonctionner à une fréquence maximale de 2,4 GHz.

Ils sont associés à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, selon la version choisie. Cependant, dans les deux cas, il est possible d’étendre le stockage interne via une carte microSD jusqu’à 1 To.

La batterie dans les deux cas a une capacité de 5000 mAh et est compatible avec une charge rapide de 25 W. Bien que, pour atteindre cette puissance, un chargeur compatible devra être acheté séparément.

Mais, sans aucun doute, la principale vertu de cette série de mobiles, surtout par rapport à d’autres modèles d’un prix similaire, réside dans son logiciel. Ils équipent tous les deux One UI 4.1 basé sur Android 12 dès leur mise sur le marché, et bénéficient de l’une des meilleures politiques de support que l’on puisse trouver sur le marché aujourd’hui.

Le Samsung Galaxy A33 5G recevra un minimum de trois ans de mises à jour Android et One UI, et au moins quatre ans de mises à jour de sécurité. Le Galaxy A53 5G, quant à lui, passe à 4 ans de mises à jour système et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Mêmes caméras, nouvelles astuces

Le système de caméra du nouveau Galaxy A n’a guère changé par rapport à la génération précédente. Le Galaxy A32 dispose d’un capteur principal de 32 mégapixels, d’un appareil photo à objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et de deux capteurs complémentaires de 2 mégapixels et 5 mégapixels pour les portraits et les prises de vue macro, respectivement. Sa caméra frontale est de 13 mégapixels.

De son côté, le Galaxy A53 5G conserve la configuration du Galaxy A52 5G, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un appareil photo à objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux capteurs supplémentaires de 5 mégapixels chacun. Sa caméra frontale pousse en résolution jusqu’à 32 mégapixels.

Bien que les caméras n’aient pas beaucoup changé sur le papier, de nouvelles fonctionnalités utiles ont été ajoutées. Le mode nuit amélioré, par exemple, est désormais capable de traiter jusqu’à 12 captures à la fois pour générer des images plus détaillées avec moins de bruit. De plus, lors de la prise de vue vidéo de nuit, la fréquence d’images est automatiquement ajustée, toujours dans le but d’améliorer la netteté.

Ils bénéficient également du nouvel algorithme de mode portrait amélioré qui a été introduit avec le Galaxy S22, permettant de capturer la profondeur et de « découper » plus précisément le sujet au premier plan.

Enfin, les deux modes « Fun » ont été inclus, ce qui permet l’utilisation de nouveaux filtres et effets, désormais également compatibles avec l’objectif ultra grand angle ; telles que les fonctionnalités de remasterisation et d’effacement d’objets qui n’étaient auparavant disponibles que sur des modèles plus chers.

Prix ​​du Samsung Galaxy A33 et Galaxy A53

Les nouveaux Samsung Galaxy A33 et A53 5G peuvent être achetés en Espagne à partir du 31 mars. Avant cette date, Samsung activera une période de prévente pendant laquelle les acheteurs recevront gratuitement des écouteurs Samsung Galaxy Buds Live.

Le prix des terminaux variera en fonction du modèle et de la configuration mémoire et stockage choisie :

Samsung Galaxy A33 5G 6/128 Go : 369 euros

Samsung Galaxy A53 5G 6/128 Go : 449 euros

Samsung Galaxy A52 5G 8/256 Go : 509 euros

