Nouveau Redmi K50 Pro : charge ultra-rapide et puissance extrême dans le Redmi le plus avancé à ce jour

Le nouveau Redmi K50 Pro est le mobile Redmi le plus puissant à ce jour : c’est tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Bien qu’il ne semble pas que nous allons le voir en dehors de la Chine à court terme, il vaut la peine de jeter un coup d’œil à ce nouveau pari de Xiaomi Redmi visant les offres haut de gamme. Le nouveau Redmi K40 Pro est désormais officiel, quelques semaines après que Xiaomi a annoncé le modèle orienté gaming de cette famille, le Redmi K50G.

Cette version opte pour un design pas si agressif, mais elle cache quand même des spécifications extrêmes parmi lesquelles on peut trouver une charge ultra-rapide de 120 W de puissance, un appareil photo principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique et le processeur MediaTek le plus puissant pour date .

Xiaomi Redmi K50 Pro, toutes les infos

Le Redmi K50 Pro bénéficie d’un design rafraîchi, avec un dos brillant disponible en quatre couleurs : noir, vert, argent et bleu. Le grand protagoniste de sa partie arrière est le grand module de caméra, qui abrite un capteur principal d’une résolution de 108 mégapixels, avec stabilisation optique de l’image.

Sa face avant est occupée par un grand écran AMOLED fabriqué par Samsung, avec une résolution de 3200 x 1440 pixels, compatible avec Dolby Vision, HDR et une densité de pixels de 526 ppp. C’est aussi l’un des terminaux Xiaomi avec une façade mieux utilisée grâce à des marges ultra-faibles. Même le « menton » au bas de l’écran est de taille minimale, à seulement 2,64 millimètres.

A cette occasion, Xiaomi s’est appuyé sur MediaTek pour donner vie à son nouvel appareil. Pour ce faire, il utilise le chipset le plus puissant créé par la société à ce jour, le MediaTek Dimensity 9000, fabriqué au format TSMC 4 nanomètres, qui utilise également un « supercore » Cortex-X2 hautes performances.

Il est possible de l’obtenir dans diverses capacités de mémoire et de stockage, dont une avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et prend en charge une charge ultra-rapide de 120 W, ce qui vous permet de recharger complètement la batterie en seulement 19 minutes. Selon Xiaomi, la puce de charge Surge P1 développée par la société elle-même a été intégrée, ce qui rend le processus de charge plus efficace.

Comment pourrait-il en être autrement, MIUI 13 est la version du logiciel qui s’exécute à l’intérieur du Redmi K50 Pro, basé sur Android 12. Comme il s’agit de la version de MIUI orientée vers le marché chinois, des fonctions exclusives sont incluses qui ne sont pas présentes dans le version de MIUI disponible en Espagne.

Prix ​​​​du Xiaomi Redmi K50 Pro et quand peut-il être acheté

Le Redmi K50 Pro sera mis en vente exclusivement en Chine à partir du 22 mars. Il peut être acheté dans la boutique en ligne officielle de Xiaomi et chez d’autres revendeurs agréés.

Son prix est de 2999 yuans, soit environ 430 euros à changer.

