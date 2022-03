Le POCO X3 Pro est enfin mis à jour vers MIUI 13: toutes les actualités

Enfin! La mise à jour de MIUI 13 pour le plus gros best-seller de Xiaomi de l’année dernière, le POCO X3 Pro, est arrivée.

Le jour que beaucoup attendaient est enfin arrivé : Xiaomi a commencé à publier la mise à jour de MIUI 13 pour le POCO X3 Pro.

La mise à jour, comme indiqué sur le portail Xiaomiui, a été déployée dans diverses régions d’Europe, dont l’Espagne, et dans les prochaines heures, tous les POCO X3 Pro vendus dans notre pays devraient recevoir la nouvelle version de MIUI.

MIUI 13 est maintenant disponible pour le POCO X3 Pro espagnol

En raison de son prix bas, combiné à une excellente section technique, le POCO X3 Pro est devenu l’un des best-sellers de l’entreprise l’année dernière. Même l’arrivée du POCO X4 Pro 5G n’a pas réussi à surpasser son prédécesseur, car le dernier modèle apporte avec lui quelques coupes qui rendent la version précédente encore plus attrayante.

Et c’est encore plus vrai maintenant qu’il a déjà été mis à jour vers MIUI 13 avec Android 12 comme base, afin que les propriétaires de l’appareil de la génération précédente puissent profiter d’une version plus récente d’Android que celle incluse dans le POCO X4 Pro — Android 11–.

MIUI 13 arrive sur POCO X3 Pro avec de nouvelles fonctionnalités importantes, notamment la possibilité d’ouvrir des applications en mode flottant à partir de la barre latérale. Des aspects tels que la vitesse du système ont également été améliorés, grâce à une réduction de la fragmentation des fichiers qui peut accélérer la lecture de la mémoire jusqu’à 60 %.

La mise à jour atteint le POCO X3 Pro espagnol via OTA, et peu à peu elle se répand parmi tous les modèles. Pour télécharger la mise à jour, il vous suffit d’accéder aux paramètres système, et dans la section « À propos du téléphone », touchez la version MIUI pour vérifier s’il existe une nouvelle version prête à être téléchargée et installée.

