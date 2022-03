Design, son et suppression du bruit : ces écouteurs Huawei avancés atteignent leur plus bas historique

Les Huawei FreeBuds 4 sont une excellente option dans le monde des écouteurs antibruit sans fil. Profitez-en, ils n’ont jamais été aussi bon marché.

L’année dernière, nous avons eu l’occasion de tester plusieurs écouteurs sans fil, l’analyse des Huawei FreeBuds 4 étant l’une de celles qui nous ont laissé les meilleures sensations. Pour cette raison, nous souhaitons recommander votre achat maintenant qu’ils descendent à 89 euros sur Amazon. Oeil, ils n’ont jamais été aussi bon marché dans ce magasin, c’est une excellente occasion de le faire pour eux.

Le modèle dont nous parlons est celui qui n’a pas de charge sans fil, en argent et avec un prix d’origine de 149 euros. Si vous préférez le modèle blanc, vous pouvez également l’acheter sur Amazon pour 89 euros. Choisissez la couleur que vous choisissez, vous économiserez environ 60 euros qui vous seront utiles pour d’autres dépenses.

Comme nous vous le disions dans le test, nous avons affaire à des écouteurs particulièrement confortables, avec une bonne qualité sonore et une suppression du bruit qui fait un excellent travail. De plus, ils disposent de bonnes commandes tactiles, d’une bonne autonomie et d’une charge rapide. La clé est dans leur équilibre, c’est pourquoi ils sont l’un des meilleurs achats, surtout maintenant que leur prix est en chute libre.

Achetez les Huawei FreeBuds 4 au meilleur prix

Les Huawei FreeBuds 4 sont des écouteurs qui se distinguent par leur confort, tant par le bon ajustement à l’oreille que par leur légèreté (ils ne pèsent que 4,1 grammes). On ne va pas les nier, ce sont aussi de beaux écouteurs, beauté qu’ils partagent avec l’étui de recharge. Vous pouvez toujours emporter la boîte avec vous, car elle est de petite taille et pèse à peine 38 grammes.

En ce qui concerne le son, les FreeBuds 4 intègrent des pilotes de 14,3 millimètres qui offrent une très bonne qualité audio, avec une importance particulière dans les sons moyens et graves. Si vous voulez écouter de la musique, ces écouteurs Huawei sont un très bon achat. A cela s’ajoute un système d’annulation de bruit très efficace, il est capable de faire taire les sons extérieurs avec une bonne note.

De plus, ces écouteurs disposent du Bluetooth 5.2 pour se connecter à d’autres appareils, comme votre mobile ou votre ordinateur. De plus, vous pouvez télécharger l’application Huawei AI Life pour contrôler certains détails, tels que l’activation de la suppression du bruit ou l’activation du son HD pour les appels. De plus, les Huawei FreeBuds 4 ont des commandes tactiles qui fonctionnent très bien.

Côté autonomie, les écouteurs disposent d’une batterie de 30 mAh et d’un boîtier de charge de 410 mAh. Si vous utilisez la suppression active du bruit, les FreeBuds 4 vous offriront 4 heures de lecture de musique. À cela, il faut ajouter trois charges supplémentaires fournies par le boîtier de charge, l’autonomie est donc de 16 heures en général.

Il est également important de noter qu’ils sont compatibles avec la charge rapide, pouvant atteindre jusqu’à la moitié de leur charge en seulement 15 minutes. Bref, ce sont des écouteurs sans fil très complets et avancés qui peuvent désormais être à vous pour 89 euros sur Amazon.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d'intéresser les lecteurs.