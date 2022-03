L’événement Google le plus important de l’année a déjà une date

Sundar Pichai, PDG de Google, confirme dans un tweet que la Google I/O de cette année se tiendra les 11 et 12 mai au Shoreline Amphitheatre.

Après le Mobile World Congress 2022 qui s’est de nouveau tenu à Barcelone et la première keynote Apple de l’année au cours de laquelle la firme de Cupertino a présenté la troisième génération de son terminal le moins cher, l’iPhone SE (2022), le prochain événement marqué en rouge sur notre calendrier est la conférence des développeurs Google de cette année.

Eh bien, nous pouvons maintenant confirmer que l’événement Google le plus important de l’année, Google I/O 2022, a déjà une date.

Google I/O 2022 sera en face à face, mais avec une capacité limitée

Comme nous le disent les gars d’Android Police, le propre PDG de Google, Sundar Pichai, a récemment publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il confirme que la Google I/O 2022 se tiendra les 11 et 12 mai prochains à son lieu habituel, l’amphithéâtre Shoreline.

Nous serons de retour en direct de Shoreline Amphitheatre pour cette année #GoogleIO! Rejoignez-nous en ligne les 11 et 12 mai https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi – Sundar Pichai (@sundarpichai) 16 mars 2022

Cela signifie que, contrairement à l’année dernière, la Google Developers Conference de cette année ne sera pas seulement en ligne, elle sera diffusée en direct gratuitement pour tout le monde, mais elle se déroulera également en personne, mais avec une capacité limitée. En ce sens, Google n’a pas encore confirmé combien de personnes pourront y assister ni quelles seront les conditions requises pour profiter de Google I/O 2022 en personne.

Le géant américain a déjà activé le site internet de son événement le plus important de l’année, mais sur celui-ci, pour le moment, on ne voit qu’un compte à rebours avec les jours, heures, minutes et secondes restant avant que Google I/O 2022 ne commence accompagné de musique sur une boucle et un bouton pour s’enregistrer. En effet, la firme américaine n’a pas encore mis en ligne le programme Google I/O 2022 sur ce site et si l’on clique sur le bouton Programme qui apparaît en haut, une fenêtre pop-up apparaît avec un message indiquant qu’il sera disponible plus tôt .. pour que l’événement commence.

Google pourrait avancer le lancement du Pixel 7 en 2022, avec des modifications sur ses écrans

Et bien, il reste moins de deux mois pour découvrir toutes les surprises que Google nous a préparées, tant au niveau logiciel qu’au niveau matériel. Concernant la présentation de nouveaux appareils lors de cet événement, plusieurs leaks récents laissent penser que le géant américain profitera de l’occasion pour lancer à la fois le dernier né de la famille Pixel 6, la Google Pixel 6A, et sa première smartwatch, la Pixel Watch.

