C’est l’application qu’il vous faut pour booster les ventes de votre bar, cafétéria ou restaurant

Le gaspillage alimentaire est un problème mondial. Grâce à Too Good to Go vous pouvez éviter les pertes d’excédents invendus.

Pour les propriétaires d’entreprises hôtelières, tout ce qui reste invendu va directement à la poubelle. Cela pose un double problème. D’une part, une série d’efforts et de dépenses ont été faits pour quelque chose qui ne va pas être vendu. D’autre part, on gaspille de la nourriture qui pourrait se retrouver sur la table de n’importe lequel d’entre nous.

Tant qu’il y a des gens qui ont faim, c’est un vrai crime de laisser gaspiller de la nourriture. Il existe une solution pour pouvoir disposer de tous ces surplus et gagner de l’argent avec. Voici Too Good To Go, l’application qui vous permettra de participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire tout en obtenant un bénéfice économique.

L’Espagne se classe au 13e rang mondial pour le gaspillage alimentaire, pas moins de 176 kilos par habitant et par an. La meilleure façon d’inverser cette situation est de prendre conscience qu’il s’agit d’un problème grave. Nous pouvons tous faire notre part pour éviter ce gaspillage à la maison. Nous vous recommandons de consulter le guide pratique pour réduire le gaspillage alimentaire, édité par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement.

Qu’est-ce que Trop Bon pour Partir ?

Si vous êtes propriétaire d’une entreprise liée à l’industrie hôtelière ou d’un magasin d’alimentation, cette information peut être très intéressante pour vous. Vous vous êtes sûrement vu dans la situation de devoir, à la fin de chaque journée, vous rendre au container pour jeter des produits que vous ne pourrez plus vendre le lendemain. Un vrai gâchis qui réduit votre économie. Une bonne quantité de ressources, de temps et d’argent.

De plus, chaque fois que vous jetez ces aliments, vous passez sûrement un très mauvais moment, vous savez qu’ils peuvent toujours être consommés, mais c’est arrivé à la fin de la journée et vous n’avez pas pu les vendre. Existe-t-il un moyen d’éviter ce voyage à la poubelle? Oui, il est fourni avec l’application Too Good To Go. Les propriétaires d’entreprise qui ont à voir avec l’alimentation peuvent s’inscrire à cette application, qui a été créée dans le but d’éviter ce type de pratique courante.

Grâce à la philosophie Too Good To Go, tout le monde en profite. D’une part, notre planète empêche que des aliments ayant subi un processus de production long et coûteux ne finissent à la poubelle. Pensez, par exemple, à l’énergie consommée par un four de boulangerie. De la même manière, les consommateurs ont accès à une série de plats ou d’aliments en parfait état et qui peuvent être obtenus à un prix moins cher. Enfin, le propriétaire de l’entreprise dépose une somme d’argent pour quelque chose qui allait finir à la poubelle.

Il existe des produits qui sont fabriqués dans des restaurants ou des bars et qui ont une date de péremption relativement courte. Prenons l’exemple d’un plat de pâtes dans un restaurant italien. Après quelques heures, il peut être consommé sans problème, il est sans danger pour notre santé et conservera ses propriétés. Cependant, il ne peut pas être servi le lendemain. C’est pourquoi il finit à la poubelle.

En enregistrant votre entreprise hôtelière, vous pouvez publier quotidiennement tous les excédents dont vous disposez. Les clients de l’application pourront choisir entre les entreprises enregistrées dans leur région et voir ce qu’elles proposent. Il suffira de passer la commande et de la récupérer à cet endroit. Bien qu’il soit également fortement recommandé d’apprendre à cuisiner, il n’est souvent pas possible d’y consacrer du temps. Si une entreprise nous prépare quelque chose et que nous pouvons l’obtenir à moindre coût, nous sommes tous gagnants.

Comment s’inscrire à Too Good To Go

C’est un processus très simple, pour enregistrer votre entreprise, vous devez entrer ce lien et remplir le formulaire. Plus de 14 000 entreprises dans notre pays ont déjà effectué ce processus auparavant. L’inscription est un processus gratuit et vous ne devez pas saisir de coordonnées bancaires ni laisser votre carte de crédit. C’est un processus transparent qui aidera à prévenir le gaspillage alimentaire et, ce qui peut être utile pour votre entreprise, lui donnera de la visibilité.

Les avantages de Too Good To Go

En ces temps où se démarquer est pratiquement un luxe, offrir ce service peut aider les clients à commencer à vous valoriser d’une manière différente. D’une part, ils verront que vous êtes très engagé et que vous vous battez de toutes vos forces pour éviter le gaspillage alimentaire. De plus, c’est un véritable stimulant pour ceux qui sont de l’autre côté de l’écran. Nombreux sont ceux qui, à la fin de chaque journée, n’ont pas envie de préparer le dîner ou de planifier un menu. Ramener à la maison un produit soigneusement préparé quelques heures avant, qui conserve toutes ses propriétés et qui résoudra le problème d’avoir le dernier repas de la journée, est toujours une incitation.

Pour tout cela, l’application Too Good To Go n’apporte que des avantages et contribuera à faire pencher la balance de l’autre côté, vers une consommation durable et vers un mode de vie bien différent de celui que nous menons. Votre entreprise n’enregistrera pas une perte qui, à la fin de l’année, peut supposer un coût économique élevé.

