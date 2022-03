Bonne nouvelle si vous avez un Sony Xperia : Android 12 est désormais prêt pour ces modèles

Sony annonce sur Instagram la mise à jour vers Android 12 de ses milieu de gamme, les Xperia 10 II et Xperia 10 III, qui cette fois amélioreront les délais et se mettront à jour en temps et en heure avec ses concurrents.

Il y a plusieurs semaines, Sony a lancé son package Android 12 avec Xperia UI pour le Xperia 1 III et Xperia 5 III, initiant ainsi une feuille de route de mise à jour en 2022 qui est cependant encore incertaine, et que depuis Minato elle n’a pas été rendue publique à l’exception pour tous vos appareils.

En tout cas, et malgré les problèmes que traverse Sony Mobile, nous avons aujourd’hui de bonnes nouvelles pour les propriétaires de deux modèles, car il semble que les Xperia 10 II et Xperia 10 III aient enfin leur mise à jour vers Android 12 prête, avec tous Quoi de neuf dans la dernière version stable du système d’exploitation.

C’est Sony lui-même qui l’a annoncé sur son compte Instagram officiel, bien que sans proposer de délais précis pour la sortie de la mise à jour au-delà d’un « coming soon » qui anticipe une dernière phase de développement pour ces deux modèles, dont nous vous laissons également tous les information:

La vérité est que Sony traverse une crise majeure dans sa division mobile, avec des ventes minimales et une approche déjà plus professionnelle de ses modèles haut de gamme, ayant publié des mises à jour d’Android 12 pour seulement quatre appareils, dont deux sur nos marchés. , les Xperia 1 III et Xperia 5 III à partir de 2021, ainsi que les Xperia 1 II et Xperia Pro-I mis à jour aux États-Unis.

Maintenant, il semblerait que ce soit enfin le tour de son milieu de gamme, les Xperia 10 II et Xperia 10 III, qui amélioreront les délais des années précédentes, puisqu’il faut rappeler qu’en effet, le Xperia 10 II a reçu Android 11 presque un an après son lancement officiel.

Nous serons attentifs à vous informer lorsque Sony publiera définitivement la mise à jour, bien que vous puissiez déjà préparer votre Xperia 10 car Android 12 semble tomber… Et au cas où vous voudriez vous procurer l’un d’entre eux, ici nous partons également vous avec les liens d’achat sur Amazon Espagne au meilleur prix :

