Voici le OnePlus Nord 2T original (et puissant), prêt à devenir un nouveau best-seller

Tour d’horizon de tout ce que l’on sait sur le OnePlus Nord 2T, le prochain téléphone mobile le plus compensé en termes de prix et de fonctionnalités de OnePlus qui pointe vers un véritable best-seller.

Suivant les traces du OnePlus Nord CE 2 5G que nous avons rencontré en février et confirmant qu’évidemment après la fusion avec OPPO il y a quelques mois, les choses ont changé chez OnePlus, maintenant le fabricant du ‘Never Settle’ nous anticipe de l’Inde à quoi sera son prochain best-seller, sous la forme de ce OnePlus Nord 2T qui optera pour l’originalité et le matériel MediaTek.

Les confrères de 91mobiles nous l’ont appris, avec cet arrière caractéristique de lignes similaires au Nord CE 2 et qui hérite des cercles caractéristiques de Huawei et Honor, mais dans leur cas encadré sur une bosse rectangulaire dans le plus pur style Xiaomi. Dans tous les cas, la chose la plus frappante est sa finition Sandstone Black, qui pourrait ressembler à un étui de protection mais ce n’en est vraiment pas le cas.

En fait, les sources ont pris soin de préciser que cette finition noire veloutée sera bien celle que l’appareil présentera lorsqu’il arrivera bientôt dans les magasins, puisque nous savons déjà que OnePlus l’a déjà exploré dans certains modèles et dans certaines coques arrière, le transformant presque dans sa touche la plus emblématique et récoltant des critiques plus que positives pour sa touche agréable.

De plus, ils nous disent depuis l’Inde que sa présentation n’est pas très éloignée, car comme il serait déjà dans les phases de test de pré-lancement, nous avons beaucoup d’informations sur le modèle qui tentera de rapprocher OnePlus du meilleur. vendre des mobiles en 2022… introduire plus en profondeur ?

Ce serait le OnePlus Nord 2T, et c’est tout ce qu’il nous offrirait

Comme vous le verrez, dans une finition curieuse et originale, nous trouverons cette protubérance rectangulaire avec plusieurs cercles, celui du haut contiendra le capteur principal de 50 mégapixels, le plus grand, tandis qu’en bas, nous verrons deux capteurs plus petits, sûrement un macro ou ultra grand angle et un capteur de profondeur, tous deux dans une position plutôt aléatoire. Enfin, on voit également un flashLED à côté de chaque cercle, deux au total et sûrement de teintes différentes.

Non seulement cela, et bien que nous ne puissions pas le voir de face, de l’Inde, ils confirment qu’il sera similaire aux solutions actuelles de OnePlus, avec un trou dans l’écran pour sa caméra frontale dans le coin supérieur gauche.

De plus, en termes de matériel, nous avons également des informations, donc ici nous décomposons tout ce que les sources anonymes de 91mobiles nous disent :

Écran.- AMOLED FHD+ de 6,43 pouces (2 400 x 1 080 pixels), taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Jeu de puces.- MediaTek Dimensity 1300

RAM.- Options jusqu’à 12 Go

Stockage interne.- Options jusqu’à 256 Go

Batterie.- 4 500 mAh avec charge rapide SuperVOOC jusqu’à 80 watts

Appareils photo.- 50 MP large f/1.9, plus 8 MP ultra large F/2.25, plus 2 MP Galaxy Core Monochrome f/2.4

Caméra frontale.- 32 MP

Il ressort évidemment qu’il inclut le matériel MediaTek, quelque chose de moins apprécié que les processeurs Qualcomm, en particulier sur nos marchés, bien que nous ayons déjà vu qu’en 2022 les distances ont été réduites et que MediaTek est plus proche que jamais de ses concurrents.

On voit également une batterie à charge rapide jusqu’à 80 watts dans un téléphone portable abordable, qui propose également un écran AMOLED de haute qualité et un système photographique qui semble très performant avec son capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels.

Évidemment, il aura Android 12 masqué par OxygenOS 12, et selon les informateurs, il devrait faire ses débuts au mois d’avril prochain, au plus tard en mai si les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement se poursuivent, avec des prix qui se situeraient entre 350 et 450 euros à la modification actuelle en fonction de votre configuration mémoire.

