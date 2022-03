C’est le design du realme GT Neo 3, le premier mobile avec une charge rapide de 150 W

realme a déjà son nouveau mobile phare prêt : le realme GT Neo 3 a été vu en images pour la première fois, confirmant son design bleu saisissant.

Lors du dernier Mobile World Congress, realme a confirmé l’arrivée prochaine du realme GT Neo 3, le renouvellement d’un de ses terminaux de référence sur le segment haut de gamme abordable. Et, bien qu’au départ il n’ait pas été indiqué combien de temps il faudrait attendre jusqu’à son arrivée, tout semble indiquer que son atterrissage est plus proche que nous ne pouvions l’imaginer.

Madhav Sheth lui-même, vice-président de la société, a partagé une série d’images qui montrent la conception du realme GT Neo 3, le prochain mobile haut de gamme de la marque, dont la principale vertu serait l’inclusion du nouveau système de charge ultrarapide de 150 watts du pouvoir

Charge ultra-rapide et design accrocheur dans le nouveau realme GT Neo 3

Dans les images, vous pouvez voir comment l’appareil présente une apparence particulière, qui frappe par sa finition bleue avec une double bande blanche qui traverse verticalement le panneau arrière.

Cette bande est située dans la moitié gauche du dos, où l’on trouve le module caméra composé d’un total de trois capteurs : l’un d’eux de taille considérable. Ladite caméra aurait une résolution de 50 mégapixels selon la sérigraphie lisible sur le module lui-même qui abrite les capteurs.

Pour l’instant, on n’en sait pas beaucoup plus sur le realme GT Neo 3. Récemment, des rumeurs ont émergé qui pointent vers l’arrivée d’un realme mobile avec « Alert Slider », le Switch mythique qui, pendant des années, a été exclusif aux terminaux de OnePlus . Il n’est pas clair si le Neo 3 pourrait être le premier terminal à intégrer cette fonction, et les images partagées aujourd’hui ne sont pas très utiles pour la découvrir. Quoi qu’il en soit, il est fort probable que nous continuerons à connaître plus de détails sur le téléphone au cours des prochains jours.

