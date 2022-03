Écoutez et discutez en même temps : WhatsApp officialise sa nouveauté la plus attendue

Le lecteur de mémos vocaux mondial arrive dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android.

Malgré le fait que Telegram ne cesse de gagner des utilisateurs au détriment de WhatsApp, l’application de messagerie détenue par Meta est toujours la plateforme la plus populaire au monde avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par mois, mais pour maintenir cette hégémonie, ses dirigeants sont très conscients qu’ils doivent le mettre à jour pour être à égalité avec l’application créée par les frères Durov en termes de fonctionnalités.

Pour cette raison, après vous avoir dit que WhatsApp travaille à inclure une fonction pour contrôler l’enregistrement des notes vocales, maintenant nous pouvons confirmer que l’application de messagerie vient d’officialiser l’une de ses nouveautés les plus attendues, qui vous permettra d’écouter un audio et chat en même temps.

Vous pouvez enfin écouter une note vocale et discuter en même temps sur WhatsApp

Comme nous le disent les gars du média spécialisé WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.7.11, inclut une nouvelle fonctionnalité appelée le lecteur de mémo vocal global, dont nous vous avons déjà parlé plus tôt, grâce à laquelle vous peut continuer à écouter un mémo vocal même si vous passez à une autre conversation. Cela vous permettra d’envoyer un message à un autre contact tout en lisant un mémo vocal à partir d’un autre chat.

WhatsApp travaille sur une fonctionnalité pour empêcher les messages de disparaître

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous laissons sous ces lignes, lorsque vous écoutez une note vocale et revenez à la liste des chats, les commandes de lecture apparaissent en haut de l’application, comme cela se produit dans Telegram.

Cette nouvelle fonctionnalité prend non seulement en charge les mémos vocaux, mais également les fichiers audio entrants et sortants.

WhatsApp : ajoutez une couche de sécurité supplémentaire à vos messages avec cette extension de navigateur

Le Global Voice Memo Player était déjà disponible dans les versions bêta d’iOS et de bureau et commence maintenant à être déployé auprès de certains utilisateurs d’Android Beta. Si vous êtes inscrit au programme bêta et que vous n’avez pas encore obtenu cette fonctionnalité, ne vous inquiétez pas car elle est déployée par lots et sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs de la version bêta d’Android.

