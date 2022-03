Les nouvelles du Galaxy S22 atteignent les anciens mobiles Samsung

One UI 4.1 arrivera d’abord sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, puis sur les Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note, Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy S10 et Galaxy A.

Samsung est devenu l’un des premiers fabricants à mettre à jour ses terminaux, haut de gamme et milieu de gamme, à la fois vers les nouvelles versions d’Android et avec les correctifs de sécurité les plus récents et, en ce sens, nous vous l’avons déjà dit Récemment, trois autres Les appareils Galaxy recevaient la mise à jour Android de mars 2022.

Mais pas seulement, car, en plus, le géant coréen est aussi l’un des premiers à porter les améliorations qu’il inclut dans ses fleurons, au niveau logiciel, sur le reste des terminaux de son catalogue.

Eh bien, quelques mois après que le Samsung Galaxy S22 ait vu le jour, la marque coréenne vient d’annoncer que toutes ses nouveautés commenceront à toucher une large gamme d’anciens mobiles Galaxy.

Ce sont toutes les nouveautés de One UI 4.1 qui atteignent la grande majorité des anciens terminaux Samsung

Il faut rappeler que la dernière version de la couche de personnalisation de Samsung, One UI 4.1, a fait ses débuts dans la nouvelle série Galaxy S22 et maintenant, la firme coréenne vient de confirmer que cette mise à jour logicielle arrivera, en premier, dans le Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 et versions ultérieures sur le Galaxy S21, le Galaxy S20, le Galaxy Note, le Galaxy Z Fold, le Galaxy Z Flip, le Galaxy S10 et le Galaxy A.

La première des nouveautés de One UI 4.1 qui atteindra la grande majorité des terminaux Galaxy est une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de partager des photos de manière beaucoup plus simple et optimisée. Ainsi, chaque fois que vous allez partager une image et qu’elle peut être optimisée, une icône apparaîtra pour vous avertir que d’éventuelles améliorations peuvent lui être appliquées et lorsque vous cliquerez dessus, vous verrez comment la photo est automatiquement ajustée, pivotée ou recadrée avant de le partager.

En ce sens, cette mise à jour comprend également la fonction Quick Share qui vous permet d’envoyer instantanément plusieurs photos, vidéos et fichiers à la fois.

L’une des grandes améliorations que One UI 4.1 inclut et qui atteindra très bientôt plus de mobiles Samsung, comme nous l’avons récemment annoncé, est l’application Expert RAW, un outil grâce auquel vous pourrez capturer des images de meilleure qualité en contrôlant les différents paramètres de n’importe lequel des capteurs de chaque appareil. Comme l’a confirmé Samsung lui-même, Expert RAW sera disponible sur le Galaxy Z Fold3 en avril 2022 et sur le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy Z Fold 2 plus tard cette année.

Object Eraser est une autre fonctionnalité liée à la photo qui arrive sur de plus en plus de téléphones Galaxy. Comme son nom l’indique, cette fonction nous permet de supprimer les objets qui apparaissent en arrière-plan d’une photo, mais pas seulement, car avec cet outil, nous pouvons également supprimer les ombres projetées sur les personnes ou même les reflets sur les fenêtres.

Une autre nouveauté de One UI 4.1 touche le clavier natif des terminaux Samsung, qui, grâce à l’association du géant coréen avec Grammarly, non seulement détecte les erreurs typographiques, mais vous propose également des recommandations d’améliorations à l’écriture comme des idées pour améliorer la clarté des phrases. , des synonymes plus convaincants ou des astuces pour écrire plus couramment.

Enfin, One UI 4.1 apportera aux autres terminaux Samsung la fonction Google Duo Live Share, grâce à laquelle vous pourrez partager votre écran avec vos amis et votre famille lors d’un appel vidéo pour voir ensemble les photos de votre galerie ou planifier un voyage de groupe.

