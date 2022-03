Google pourrait avancer le lancement du Pixel 7 en 2022, avec des modifications sur ses écrans

Display Supply Chain Consultants anticipe déjà les commandes de dalles que Google a signées pour son Pixel 7, avec 6,3 pouces pour le modèle économique et un autre 6,7 pouces LTPO qui montera la version « Pro ».

Ce n’est pas que Google ait été un exemple de la meilleure distribution avec ses derniers smartphones Pixel, qui ont été présentés comme toujours après l’été 2021 mais sont arrivés en Europe récemment, des mois plus tard et alors que leur compétitivité est déjà énormément faible par rapport à d’autres plus performants. choix. .

En tout cas, il se peut que le géant de Mountain View change de paradigme en 2022 et prenne un peu plus au sérieux sa gamme de smartphones Android made by Google, comme nous le dit le populaire Ross Young, PDG de Display Supply Chain. Consultants, quelque chose change au moins dans la fourniture de composants pour l’hypothétique Pixel 7.

En fait, les fuites de ces Pixels de septième génération ont commencé extrêmement tôt, anticipant la conception à la fois du Pixel 7 Pro et du Pixel 7, y compris des rumeurs sur des caméras intégrées sous l’écran et d’autres aspects beaucoup moins crédibles.

Ross Young anticipe que Google engage déjà des commandes d’écrans pour son Pixel 7, avec une réception datée d’un mois plus tôt qu’en 2021 et de légers changements de diagonale dans le modèle le moins cher.

En apprenant que le Pixel 7 passera de 6,4″ à 6,3″. Pixel 7 Pro restera 6,7″. Les expéditions de panneaux commenceront 1 mois plus tôt cette année, à partir de mai. – Ross Young (@DSCCRoss) 15 mars 2022

Ce sera le Pixel 7 Pro : le design du prochain smartphone de Google est filtré

Concernant les détails que Ross Young nous a confiés, il semblerait que Google pourrait légèrement modifier la taille du Pixel 7 moins cher, de 6,4 pouces à une nouvelle dalle de 6,3 pouces qui serait déjà en production, et qui permettrait évidemment de conserver les dimensions de l’ensemble quasiment inchangé.

Dans le cas du Pixel 7 Pro, la dalle commandée cette année est exactement la même que celle de 2021, avec 6,7 pouces et la technologie LTPO pour gérer le taux de rafraîchissement de 1 hertz à 120 Hz.

En ce qui concerne le lancement, il est encore trop tôt pour en parler, bien qu’il ne semble pas que Google veuille attendre cette année jusqu’en octobre, puisque les panneaux engagés seront reçus à Mountain View en mai, avec un mois d’avance concernant la production de les modèles de la famille Pixel. 6.

Cela ne peut signifier que deux choses, soit que le Pixel 7 sera largement anticipé, soit que Google prévoit d’étendre la production cette année afin que le lancement soit plus global et plus homogène sur les principaux marchés.

Le design du Google Pixel 7 peut également être vu dans des images divulguées

Rubriques connexes : Google Pixel