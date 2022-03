Ils lancent une application gratuite avec la carte complète d’Elden Ring : plus de 1 500 emplacements et même un moteur de recherche

Si vous êtes accro à Elden Ring, voici la meilleure aide pour vos aventures dans les Terres du Milieu, une application avec la carte la plus complète et tous les lieux clés qui est également gratuite !

Nous n’aurons sûrement pas à expliquer à tous les fans de jeux vidéo qui nous suivent au quotidien qu’Elden Ring est le phénomène du moment dans l’industrie, bien que nous devions mettre les plus profanes en situation avec ce jeu de rôle et titre d’action développé par FromSoftware et publié par Bandai Namco il y a quelques semaines à peine, qui fonde une partie de son succès sur un monde immense connu sous le nom de Middle Lands et qui peut être librement exploré par les joueurs.

En fait, si cela vous rappelle The Legend of Zelda : Breath of the Wild, vous êtes sur la bonne voie, car cinq ans après le grand jeu de Nintendo, il semblerait que nous ayons enfin un héritier qui ramasse le gant et se laisse grandir à partir de ce concept, les critiques surprenants avec ce qui est déjà probablement la meilleure exploration de toute l’industrie du jeu vidéo.

Quoi qu’il en soit, profiter de ces titres n’est pas si facile, et ceux d’entre vous qui ont joué à Breath of the Wild ou qui sont actuellement plongés dans les intrigues d’Elden Ring auront déjà compris que connaître tous les détails et secrets de ces énormes cartes est une tâche compliquée et fastidieuse, résolue en partie par des points de grâce ou la téléportation, mais toujours lourde en termes de temps en raison de la nécessité de parcourir de grandes distances.

Dans tous les cas, nous avons ici la première application pour Android qui tentera de vous faciliter l’expérience Elden Ring, en mettant à votre disposition la carte MapGenie non officielle complète qui est également collaborative et s’agrandit de jour en jour, avec plus de détails sur le jeu que les explorateurs qu’ils trouvent:

À ce jour, cette application gratuite a déjà dépassé les 50 000 téléchargements, offrant aux joueurs d’Elden Ring la possibilité de rechercher rapidement des emplacements sur la carte du jeu, ainsi que de nous montrer plus de 70 catégories, y compris des boss, des donjons et bien plus encore, ainsi que l’emplacement exact de plus de 1 500 éléments de jeu tels que des clés, des armes, des quêtes ou des bocaux.

De plus, tout cela continue de croître de jour en jour, et nous pouvons même configurer la carte en fonction de notre progression sur le site Web MapGenie, afin que l’application soit synchronisée et que nous puissions suivre l’histoire de manière plus confortable.

Si cela nous permet même de prendre des notes, de marquer nos propres emplacements et de créer une base de données de nos points d’intérêt dans les Terres du Milieu.

La prochaine chose, selon les développeurs, sera d’inclure les cartes souterraines du jeu qui ne sont pas encore dans ce génie, même si dans quelques semaines nous pourrons sûrement déjà profiter du guide cartographique le plus complet d’Elden Ring et aussi en mode totalement gratuit.

Nous l’avons déjà dit, le jeu FromSoftware et Bandai est en ce moment un phénomène de masse, avec la signature du créateur de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, ainsi que George RR Martin lui-même, auteur d’une saga Song of Ice and Fire qui s’est terminée étant l’embryon de Game of Thrones. Avec ces osiers, seul un bijou pourrait sortir que nos confrères d’AlfaBetaJuega analysent en détail ici.

