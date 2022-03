Google a activé un type spécial de notification en Ukraine : il avertit des bombardements aériens

Google déploie un système d’alerte sur les mobiles Android qui avertira les utilisateurs ukrainiens des attaques aériennes qui se produisent dans leur pays.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, les plus grandes sociétés technologiques du monde ont fait leur part pour aider les citoyens ukrainiens qui sont toujours dans le pays.

L’un d’eux est le géant américain Google, qui après avoir désactivé certaines fonctions de Google Maps en Ukraine telles que les informations sur le trafic et les données de foule, afin que ces données ne puissent pas être utilisées comme renseignement militaire, maintenant le grand G vient d’annoncer qu’il a activé un type spécial de notification en Ukraine qui avertit d’un bombardement aérien.

Cette notification alertera les utilisateurs d’Android des bombardements aériens

Comme l’explique Kent Walker lui-même, président des affaires mondiales et directeur juridique de Google, dans un post récemment mis à jour, l’entreprise pour laquelle il travaille a décidé, à la demande du gouvernement ukrainien, de déployer un système d’alerte sur les mobiles Android qui avertira utilisateurs d’attaques aériennes qui se produisent dans le pays ukrainien.

Ces notifications s’appuient sur les alertes déjà fournies par le gouvernement ukrainien et sont complémentaires aux systèmes d’alerte de bombardement aérien existants du pays.

Comme le confirme Walker, pour mettre en place cet outil d’alerte aérienne aux bombardements, la société américaine a utilisé le même système à faible latence qu’elle utilise pour détecter les tremblements de terre.

En plus de ce système de notification des bombardements aériens, Google prend également d’autres mesures pour aider les réfugiés, puisque, pendant quelques jours, il permet aux propriétaires d’hôtels des pays voisins de l’Ukraine d’indiquer dans leur profil d’entreprise s’ils proposent un hébergement gratuit ou à prix réduit aux réfugiés ukrainiens et faire en sorte que les entreprises locales de ces pays publient sur leur profil d’entreprise sur Search & Maps si elles offrent des services et un soutien aux réfugiés ukrainiens.

