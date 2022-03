Téléchargez TikTok gratuitement en 2022 : dernière version disponible

Apprenez à télécharger gratuitement TikTok et profitez toujours de la dernière version disponible de l’application.

TikTok est le réseau social tendance dans le monde. La plateforme anciennement connue sous le nom de Musical.ly est devenue l’un des plus grands succès de ces dernières années, en tête de tous les classements de popularité dans la plupart des pays de la planète. Si vous n’avez pas encore rejoint la fièvre de cette plateforme, nous allons aujourd’hui vous expliquer comment vous pouvez télécharger TikTok sur votre mobile ou votre tablette, et comment vous pouvez toujours avoir l’application mise à jour vers la dernière version.

Il faut savoir qu’aujourd’hui, TikTok est une application gratuite, qui peut être téléchargée sans avoir à débourser un seul euro. Par conséquent, il vaut mieux que vous ne fassiez pas confiance à ces pages Web ou applications qui vous proposent des versions « premium » de TikTok. Il s’agit très probablement d’une arnaque.

Si vous voulez télécharger TikTok sur votre mobile, sans plus tarder, tout ce que vous devez savoir est d’accéder à la page de l’application dans le Play Store à partir du lien que nous vous laissons sous ces lignes :

Comment télécharger TikTok gratuitement sur Android en 2022

Comme la grande majorité des réseaux sociaux populaires, TikTok a une version officielle de son application Android. Au moment de la publication de cet article, l’application accumule plus de 1 000 millions de téléchargements, et c’est l’une des applications les plus téléchargées de sa catégorie dans le magasin.

Téléchargez TikTok depuis le Google Play Store

Pour télécharger TikTok sur votre mobile ou tablette Android, il vous suffit de trouver l’application dans le Play Store et d’appuyer sur le bouton « Installer ».

Sur certains mobiles, tels que Xiaomi, POCO ou Redmi, l’application TikTok est généralement déjà installée, et vous pouvez donc ignorer cette étape sans problème.

Dès que le processus de téléchargement sera terminé, vous pourrez utiliser TikTok en accédant à l’application depuis l’icône située dans le tiroir de l’application ou sur l’écran d’accueil.

Comment tester les dernières nouvelles de TikTok avec TikTok Beta

De nombreuses applications proposent des « programmes bêta », qui vous permettent d’essayer les dernières fonctionnalités de l’application avant qu’elles n’atteignent le reste du public. Cette version est généralement moins stable et peut avoir quelques bugs ou dysfonctionnements, mais en retour, elle nous donne la possibilité d’expérimenter des fonctionnalités qui ne sont disponibles pour personne d’autre.

Il est possible de rejoindre le programme bêta de TikTok via la page de l’application TikTok sur Google Play, en faisant défiler jusqu’à ce que vous trouviez la section intitulée « Rejoindre le programme bêta ». Là, vous n’aurez qu’à appuyer sur le texte « Rejoindre » et attendre qu’une nouvelle version de l’application apparaisse.

Au moment de la publication de cet article, le programme bêta de TikTok pour Android est complet et n’admet pas de nouveaux entrants.

Comment mettre à jour TikTok sur Android

De temps en temps, ByteDance – la société en charge du développement de TikTok – publie de nouvelles versions de l’application qui introduisent de nouvelles fonctionnalités, améliorations ou corrections de bugs.

Il est important de maintenir l’application à jour avec la dernière version afin de profiter des dernières nouveautés ou d’éviter l’apparition de problèmes de performances. Pour vérifier s’il existe une nouvelle version de TikTok et mettre à jour l’application, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l’application Google Play Store sur votre téléphone ou votre tablette Android. Appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de l’écran. Appuyez sur « Gérer les applications et l’appareil ». Maintenant, appuyez sur « Mises à jour disponibles ». S’il existe une nouvelle version de TikTok, vous verrez l’icône de l’application à côté de son nom et un bouton avec le texte « Mettre à jour ». Appuyez sur ce bouton.

Le processus de téléchargement commencera et une fois la nouvelle version installée, vous pourrez commencer à profiter des dernières nouvelles de TikTok.

Comment télécharger TikTok gratuitement sur iPhone, iPad et Windows

En plus d’Android, TikTok propose également des versions de son application pour toutes les autres principales plates-formes, à la fois de bureau et mobiles.

Il est possible de télécharger TikTok sur iPhone et iPad via l’App Store d’Apple. L’application est gratuite et dispose d’une version adaptée aux tablettes Apple.

De plus, il est possible de télécharger TikTok sur les PC et tablettes Windows, car il existe un client d’application officiel compatible avec les versions à partir de Windows 10. Il peut être obtenu via le Microsoft Store.

Comment utiliser TikTok sans télécharger l’application

Que se passe-t-il si vous souhaitez utiliser TikTok sur votre PC ? Et si vous souhaitez consulter les vidéos sur la plate-forme sans avoir à installer l’application ? Peu de gens savent qu’il est possible d’utiliser TikTok en ligne sans avoir à télécharger l’application sur nos mobiles.

De plus, il y a aussi la possibilité d’utiliser TikTok sans avoir de compte créé sur le réseau social. Dans les deux cas, les étapes à suivre sont les mêmes :

Ouvrez l’application de navigateur sur votre mobile. Rendez-vous sur le site TikTok. Faites défiler vers le bas pour voir les différentes vidéos téléchargées par les utilisateurs. Pour accéder au profil d’un utilisateur spécifique, appuyez sur son image ou son nom. Vous pourrez voir les vidéos publiées par ce compte.

Cette méthode présente cependant certaines limites. Vous ne pourrez pas laisser de commentaires ni aimer les publications. De plus, en n’ayant pas téléchargé l’application, vous ne recevrez pas de notifications de TikTok sur votre mobile.

Cependant, cela peut être un moyen utile et efficace d’explorer une partie du contenu sur le réseau social, avant de décider s’il vaut la peine ou non de télécharger TikTok sur votre appareil.

Comment télécharger des vidéos de TikTok

De la même manière que cela se produit avec d’autres réseaux sociaux tels qu’Instagram, TikTok ne vous permet pas de télécharger les vidéos du réseau social téléchargées par d’autres personnes, sur le stockage interne de notre appareil pour pouvoir les voir plus tard sans avoir besoin de une connexion Internet. Oui, vous pouvez, à la place, télécharger nos propres vidéos.

Cependant, il existe des moyens de contourner cette restriction. Nous avons déjà expliqué les méthodes qui existent pour télécharger des vidéos depuis TikTok. Le moyen le plus efficace de le faire est d’utiliser une application comme Video Downloader for TikTok, totalement gratuite.

