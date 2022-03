Xiaomi Buds 3 et 3T Pro : suppression du bruit et jusqu’à 6 heures d’autonomie dans les nouveaux écouteurs Xiaomi

Comme l’homme ne vit pas uniquement de smartphones, lors de l’événement de présentation de ses nouveaux fleurons mondiaux, le Xiaomi 12, le géant chinois a également lancé sur le marché plusieurs gadgets qui sont les parfaits compagnons de ces terminaux. L’un des plus importants est sans aucun doute sa nouvelle gamme d’écouteurs sans fil haut de gamme, les Xiaomi Buds 3 et Buds 3T Pro, qui se distinguent par une suppression active du bruit et une autonomie allant jusqu’à 6 heures.

Xiaomi Buds 3 et Buds 3T Pro : toutes les infos

Xiaomi Buds 3 et Xiaomi Buds 3T Pro Caractéristiques Xiaomi Buds 3 Xiaomi Buds 3T Pro Poids Boîtier de charge : 34,5 grammes

Casque : 4,1 grammes Boîtier de charge : 38,2 grammes

Écouteur : 4,9 grammes l’audio Pilotes de 10 mm

ANC jusqu’à 40dB

Réglage du son professionnel Xiaomi HRTF Pilotes de 10 mm

ANC jusqu’à 40dB

Réglage du son professionnel Xiaomi HRTF

Prise en charge du codec audio LHDC 4.0 connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Chargement de cas USB Type-C

Chargement sans fil Qi USB Type-C

Chargement sans fil Qi La batterie Écouteur : 38 mAh

Boîtier de charge : 480 mAh Écouteur : 38 mAh

Boîtier de charge : 480 mAh Autonomie Casque : 7 heures sans ANC activé

Boîtier de charge : jusqu’à 32 heures de lecture Casque : 6 heures sans ANC activé

Boîtier de charge : jusqu’à 24 heures de lecture Chargement de cas USB Type-C

Chargement sans fil Qi USB Type-C

Chargement sans fil Qi Compatibilité iOS et Androïd iOS et Androïd Les autres Portée Bluetooth de 10 mètres, certification IP55, commandes tactiles sur les oreillettes Portée Bluetooth de 10 mètres, certification IP55, commandes tactiles sur les oreillettes prix de départ 129,99 € 169,99 €

Xiaomi vient de présenter sa nouvelle gamme d’écouteurs premium TWS qui se compose de deux modèles : les Xiaomi Buds 3 et les Xiaomi Buds 3T Pro.

Tout d’abord, les Xiaomi Buds 3 ont un design assez familier qui combine l’esthétique des AirPods avec celle des modèles précédents de la firme chinoise et avec un poids assez faible, puisque chaque écouteur pèse 4,1 grammes et le boîtier de charge ne pèse que 34,5 grammes , tandis que les Xiaomi Buds 3T Pro ont un design clairement inspiré des AirPods Pro et pèsent un peu plus que leurs petits frères, puisque chaque écouteur pèse 4,9 grammes et son boîtier de charge pèse 38,2 grammes.

En ce qui concerne leurs spécifications, les Xiaomi Buds 3 et les Xiaomi Buds 3T Pro sont équipés d’un pilote de 10 millimètres qui leur offre une excellente qualité sonore et d’un système de suppression active du bruit (ANC) jusqu’à 40 dB qui vous permet de réduire les bruits de fond pendant que vous étudiez, travaillez ou voyagez.

Cette annulation de bruit a plusieurs niveaux parmi lesquels vous pouvez choisir en fonction de l’environnement dans lequel vous vous trouvez :

Équilibré, pour des endroits comme les cafés ou les parcs

Léger, pour les environnements tels que les bureaux et les bibliothèques

Profond, pour les déplacements en avion, métro ou bus

De plus, ces écouteurs disposent d’un mode transparence, grâce auquel vous pouvez toujours entendre les sons ambiants tout en écoutant la musique que vous portez et parler à une autre personne lorsque vous portez les écouteurs.

La principale différence entre les Buds 3T Pro et les Buds 3 est qu’ils sont compatibles avec le codec audio LHDC 4.0 et disposent d’une fonction audio dimensionnelle de pointe qui crée un effet sonore à 360 degrés similaire à celui d’un live. concert direct.

On retrouve également quelques différences entre les deux modèles en termes d’autonomie, puisque les Xiaomi Buds 3 promettent jusqu’à 7 heures d’autonomie sur une seule charge et jusqu’à 32 heures de lecture continue à l’aide de leur boîtier de charge, dans les deux cas avec suppression du bruit désactivé, tandis que les Xiaomi Buds 3T Pro promettent jusqu’à 6 heures de lecture sur une seule charge et jusqu’à 24 heures avec son boîtier de charge.

Dans les deux cas, le boîtier de charge de ces écouteurs dispose d’un connecteur USB Type C et est également compatible avec la charge sans fil.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités des Buds 3 et Buds 3T Pro, nous devons souligner qu’ils ont la certification IP55 contre l’eau et la poussière, ce qui en fait une excellente option pour le sport, Bluetooth 5.2 avec une portée allant jusqu’à 10 mètres et tactile commandes sur les oreillettes.

Xiaomi Buds 3 et Xiaomi Buds 3T Pro : disponibilité et prix

Les Xiaomi Buds 3 et Buds 3T Pro sont désormais disponibles à l’achat en deux couleurs : noir et blanc à la fois via la boutique officielle de la marque chinoise et via des distributeurs officiels tels qu’Amazon, PC Components ou El Corte Inglés.

Les prix officiels du marché de ces deux casques sont les suivants :

Xiaomi Buds 3 : 129,99 euros

Xiaomi Buds 3T Pro : 169,99 euros

Sujets connexes : Xiaomi