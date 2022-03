120 Hz, 5G et Snapdragon : l’un des meilleurs milieu de gamme de Samsung atteint son plus bas historique

Le mobile Samsung est en promotion sur Amazon et est déjà à son minimum. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Vous pouvez emporter chez vous le Samsung Galaxy M52 5G pour seulement 260 euros sur Amazon. C’est l’un des meilleurs milieu de gamme présenté par Samsung et il est à un prix minimum. Vous pouvez le vérifier sur des comparateurs comme CamelCamelCamel, il n’a pas été moins cher.

Le mobile Samsung est sur sa page officielle pour 419 euros, vous économisez 159 euros. De plus, grâce à Amazon, vous bénéficierez d’une livraison rapide et gratuite, sans gâchis ni soucis. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce milieu de gamme 5G.

Achetez le Samsung Galaxy M52 5G à prix réduit

Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED 6,7″ Full HD+ 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie 5 000 mAh

NFC et 5G

Sa façade attirera votre attention, il dispose d’un grand écran AMOLED de 6,7 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Séries, films, jeux ou tout ce qui vous vient à l’esprit, tout vibre sur ce panneau coloré. Ces 120 Hz apportent beaucoup de fluidité, vous ne pourrez plus vous en passer une fois habitué.

Dans ses entrailles se trouve le Qualcomm Snapdragon 778G, l’un des processeurs fabriqués par le nord-américain Qualcomm. Dans ce cas, il est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage que vous pouvez étendre jusqu’à 512 Go avec des cartes microSD. Vous ne manquerez d’aucune puissance, les jeux exigeants comme les applications lourdes se déplaceront sans problème.

Le mobile Samsung dispose également d’une batterie de 5 000 mAh, il ne vous laissera pas tomber et durera toute la journée. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un smartphone 5G, vous aurez la possibilité de naviguer à toute vitesse. Il dispose également du NFC, une technologie qui vous permettra de payer dans toutes sortes de magasins sans sortir votre portefeuille.

On croise 3 appareils photo au dos de ce Galaxy M52 5G : en tête, un appareil photo principal de 64 mégapixels, accompagné d’un grand angle de 12 mégapixels et d’un capteur de 5 mégapixels pour le mode portrait. D’autre part, dans le trou à l’avant, il abrite un appareil photo de 32 mégapixels.

Vous avez pu le vérifier, vous pouvez recevoir chez vous l’un des meilleurs milieu de gamme Samsung à un prix minimum. Le Galaxy M52 5G est conforme dans toutes ses sections, il offrira une très bonne expérience et vous accompagnera pendant des années. N’y pensez pas trop, l’offre ne sera pas disponible éternellement.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.