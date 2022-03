Android 12, Snapdragon 888, 5G, AMOLED et 120 Hz : vous avez 449 raisons d’acheter ce mobile

Le meilleur exemple qu’une prime haut de gamme peut coûter très peu d’argent.

Si vous envisagez de renouveler votre mobile haut de gamme d’il y a 3 ou 4 ans, c’est l’un des moyens les plus recommandés sans dépenser une fortune. Le très puissant realme GT 2 peut désormais être à vous pour 449,99 euros alors qu’il est tombé des 549,99 euros qu’il coûte sur son site officiel. L’Android haut de gamme a une large gamme de prix, mais il se situe généralement autour de 700-1000 euros.

Obtenez l’un des smartphones les meilleurs et les plus complets sur la scène actuelle avec une remise de 100 euros. Cette remise n’est valable que pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 de stockage, et vous pouvez choisir entre les 3 couleurs disponibles (blanc, vert et noir), toutes sont en solde. Puissance, autonomie, fluidité, écran, super appareil photo et avec sortie Android 12, le tout pour seulement 449,99 euros.

Achetez le realme GT 2 pour 449,99 euros (PVP 549,99 euros)

Sur le plan technique, ce realme GT 2 est parfait et équilibré, puisqu’il dispose du matériel le plus complet pour un prix dérisoire par rapport à ses concurrents (Samsung Galaxy S21 FE, Xiaomi 11 ou OnePlus 9 Pro). C’est l’un des mobiles realme avec plus de batterie, ainsi que des données pour vous mettre en appétit.

Passons à l’essentiel, sa puissance. Celle-ci est donnée par le Snapdragon 888 5G de Qualcomm, une puce de 4 nm qui tourne à 2,84 GHz, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR5 et du GPU Adreno 660. Il parvient sereinement à dépasser les 800 000 points au test Antutu. Il est complété par une mémoire interne de 128 Go UFS 3.1 non extensible. Nous comprenons que le prix final est inférieur à la normale en raison de sa construction en plastique.

L’écran qui monte ce realme GT 2 est de type AMOLED avec une taille de 6,62 « , une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un contraste de 5 millions à 1 et une luminosité maximale de 1 300 nits. En dessous, nous trouvons le lecteur de empreintes digitales ultra-rapides. Dans le corps, il a 2 haut-parleurs et 2 microphones de haute qualité et clarté. Nous avons un refroidissement interne pour que tout fonctionne correctement aussi longtemps que nous en avons besoin.

On a une batterie de 5 000, composée de 2 cellules de 2 500 mAh chacune, avec une charge très rapide à 65 W. Elle fonctionne avec la couche realme UI 3.0 sur Android 12. Au niveau de la connectique, on a tout sauf un 3,5 mm Connecteur Jack : 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, GPS, Double SIM et NFC. Et son appareil photo est pour le nourrir à part : il s’agit d’un triple objectif 50 MP avec grand angle 8 MP et macro 2 MP signé Sony et capable d’enregistrer des vidéos 4K à 60 ips et des ralentis à 480 ips en 1080p. Dans le trou de l’écran, nous trouvons sa caméra selfie de 16 MP qui remplit plus que ses fonctions d’appel photo et vidéo.

Thèmes associés : Offres

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.