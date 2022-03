Un prototype du vivo X Fold apparaît en Chine, et oui, il prend aussi les couleurs de Samsung

vivo montre son premier smartphone pliable en Chine, légèrement camouflé et encore sous forme de prototype, mais montrant déjà clairement un système de charnière très avancé qui ne laisse pas non plus de rides.

La vérité est que depuis plusieurs années, une invasion de mobiles pliables a lieu, et que les experts de l’industrie ont même prédit qu’en seulement deux ans, il y aura dans les catalogues 10 fois plus de modèles avec différents formats de pliage que nous pouvons acheter en ce moment dans les magasins.

Que cette prédiction se réalise ou non, ce que nous savons pour l’instant, c’est que Samsung teste plus de formats pour continuer à innover, tandis que OnePlus achève le développement du sien et d’autres comme Motorola avancent avec plus d’éditions du RAZR recherchant également des changements de paradigme qui accordez-leur de l’impact et des ventes.

Ils ne seront pas les seuls que nous verrons bientôt, car OPPO nous doit à Find N, Xiaomi à Mi MIX Fold et même Google lui-même travaillait sur un Pixel Fold soi-disant abandonné, bien que le prochain sur la liste soit certainement le premier le temps qu’il s’installe dans ce créneau nouvellement créé des pliables.

Bien sûr, nous parlons d’un vivo qui est récemment arrivé en Europe avec de bonnes références, et qui prépare apparemment déjà un vivo X Fold qui a été aperçu sous forme de prototype en Chine, légèrement camouflé derrière une couverture de type ‘bumper’ mais révélant un panneau qui, aux yeux des données, n’a pas de rides ou de plis dans la partie centrale !

Les collègues de GSMArena nous l’ont montré, en publiant quelques photos qui montrent un appareil à mi-chemin entre l’OPPO Find N et le Samsung Galaxy Fold3, plus proche en dimensions et en concept du modèle Samsung mais tirant parti des synergies avec OPPO pour lui donner de une charnière de haute qualité qui minimise le pli central caractéristique et les espaces présents dans tous les terminaux Galaxy Z.

On ne peut pas trop parler de l’apparence car le terminal est montré ouvert, nous n’avons donc pas vu les faces externes ni le design du cadre, protégé pour l’occasion par un couvercle de type « pare-chocs » qui cache ses détails.

La seule chose que nous pouvons vous montrer est ce croquis qui a été divulgué sur Weibo pour accompagner les images d’espionnage :

Ce qui est évident, c’est que son développement est très avancé, car le prototype semble parfaitement complet et fonctionnel, il est donc probable que nous aurons bientôt des nouvelles de sa présentation officielle, du moins pour son marché domestique, en Chine.

Concernant les fonctionnalités, on s’attend à ce qu’il soit évidemment conforme aux canons de la plus haute gamme, en montant un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour animer ses deux écrans, l’interne avec 8 pouces et la technologie AMOLED, rafraîchissement jusqu’à 120 hertz et cette construction qui évitent les plis gênants en gardant le verre UltraThinGlass. L’écran externe devrait être un AMOLED de 6,5 pouces.

Voici à quoi ressemble le vivo X Fold, dans ses premières images « live »

Quant à la batterie, nous parlons de 4600 mAh, sûrement un peu rare pour un design comme celui-ci, bien qu’avec une charge rapide jusqu’à 80 watts et une charge sans fil jusqu’à 50 watts, pour récupérer de l’énergie en très peu de temps et continuer travailler avec notre smartphone sans complications majeures. .

La partie multimédia serait en charge d’un quadruple système photographique, on ne sait pas s’il est signé ZEISS comme le flagship vivo mais avec un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 48 MP et deux téléobjectifs supplémentaires pour le zoom avec 2 et 5 grossissements respectivement.

Il faudra attendre plus de détails, mais ne vous faites pas trop d’illusions non plus car ses ventes commenceront sûrement en Chine sans dates pour un déploiement à l’international comme on a vu OPPO le faire avec son Find N.

