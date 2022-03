Voici Escobar, le malware qui peut ignorer la vérification en deux étapes

Escobar est une version améliorée du célèbre cheval de Troie bancaire Android, Aberebot, et peut voler les informations d’identification de jusqu’à 190 applications financières.

La grande popularité d’Android fait du système d’exploitation mobile de Google une cible très attrayante pour les cybercriminels, qui améliorent constamment leurs programmes malveillants pour contourner les restrictions imposées par celui-ci.

Eh bien, maintenant que les analystes de Bleeping Computer ont découvert un nouveau cheval de Troie appelé « Escobar », nous ne savons pas s’il s’agit d’un hommage au populaire trafiquant de drogue colombien, qui est capable de contourner l’authentification à deux facteurs.

« Escobar », l’un des chevaux de Troie bancaires Android les plus sophistiqués

Comme nous le disent les chercheurs de Bleeping Computer, le malware « Escobar » n’est pas entièrement nouveau, car il s’agit en fait d’une version améliorée de l’un des chevaux de Troie bancaires Android les plus populaires, Aberebot.

Si vous avez l’une de ces 4 applications sur votre mobile, supprimez-la immédiatement

L’une des principales caractéristiques d’Escobar est qu’il peut voler les codes d’authentification multi-facteurs (MFA) générés par l’application Google Authenticator, contournant ainsi ce protocole de sécurité du géant américain.

Le fonctionnement de ce malware n’est pas différent d’autres similaires, car Escobar infecte votre appareil via un message SMS de phishing ou via une application d’apparence anodine du Play Store et, une fois votre terminal infecté, ce cheval de Troie effectue une procédure de superposition en montrant vous falsifiez des écrans de connexion afin de voler vos informations d’identification d’application bancaire et vos portefeuilles de crypto-monnaie. En ce sens, nous devons souligner qu’Escobar peut voler les informations d’identification de jusqu’à 190 applications financières.

En tant que nouveau malware, Escobar a certaines limites telles que son prix, car il coûte quelques milliers de dollars et tous les cybercriminels ne peuvent pas se permettre cet investissement.

Voici BRATA, le redoutable malware qui peut nettoyer votre mobile et votre compte courant

Pour éviter que votre smartphone ne soit infecté par Escobar ou tout autre cheval de Troie bancaire, nous vous recommandons de mettre à jour votre terminal avec le dernier correctif de sécurité Android et de vérifier que l’outil Google Play Protect est activé dans le Play Store.

Rubriques connexes : Android