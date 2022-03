RedLine : le malware qui se cache dans les vidéos YouTube et qui est pratiquement indétectable

Ce nouveau cheval de Troie peut voler vos données privées et même vider vos portefeuilles de crypto-monnaie.

Android est le système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde avec une part de marché de 86% et cette popularité en fait l’une des principales cibles des cybercriminels, qui cachent généralement leurs malwares dans des applications du Google Play Store qui semblent totalement inoffensives.

Mais ces programmes malveillants ne peuvent pas seulement se cacher dans les applications, puisqu’un nouveau malware appelé RedLine a récemment été découvert qui se cache dans les vidéos YouTube et est également pratiquement indétectable.

Voici RedLine, le cheval de Troie qui se cache dans les liens des vidéos YouTube

Comme nous le disent les gars d’Android Police, la société coréenne de cybersécurité Asec a découvert un nouveau malware, qui a été surnommé RedLine, dans les liens insérés dans une vidéo YouTube qui proposait une série d’astuces pour le jeu Windows gratuit, Valorant .

Ainsi, lorsque vous cliquez sur le lien malveillant, il vous amène à un fichier avec un nom comme « Cheat installer.exe », un nom commun pour une triche de jeu, mais lorsque vous le téléchargez, au lieu d’accéder à ce hack, il est installé. Le logiciel malveillant RedLine sur votre ordinateur, qui peut voler une multitude de données privées telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit ou les signets et cookies de votre navigateur Web. Mais pas seulement, car ce cheval de Troie peut également vider une grande variété de portefeuilles de crypto-monnaie tels que Armory, AtomicWallet, BitcoinCore, Bytecoin, DashCore, Electrum, Ethereum et Jaxx.

Les chercheurs de l’Asec ont également découvert que RedLine utilise Discord pour envoyer des informations au système de commande et de contrôle du malware, une pratique de plus en plus courante chez les cybercriminels.

RedLine est un malware presque indétectable car le didacticiel vidéo YouTube lui-même vous demande de désactiver votre programme antimalware et, de plus, une fois que la vidéo est signalée par les utilisateurs et que le compte YouTube est fermé, il est très facile pour les cybercriminels de revenir infecter le Google plate-forme avec leurs logiciels malveillants, car tout ce qu’ils ont à faire est de créer un nouveau compte et de contourner les restrictions d’envoi de nouveau contenu sur YouTube.

