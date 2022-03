Dites bonjour à pCloud : la meilleure alternative à Dropbox pour la vie

Avec plus de 14 millions d’utilisateurs, pCloud est l’un des services de stockage cloud les plus populaires et les plus sécurisés d’Europe.

Il ne fait aucun doute que Dropbox a complètement changé la façon dont nous stockons et partageons des fichiers, et qu’il a révolutionné le marché du cloud, mais il ne fait aucun doute également que ses prix ne sont pas des plus abordables, et que d’autres concurrents ont réussi à s’améliorer. quelques-unes de ses fonctions. Pour notre chance, nous avons chaque jour plus d’options de qualité sur le marché, et cette fois nous parlerons de pCloud, qui, avec ses plus de 14 millions d’utilisateurs, est l’un des services de stockage en nuage les plus connus et les plus sûrs au monde. .Europe.

Sans entrer dans les détails, en regardant rapidement les prix, vous vous rendrez compte que dans la plupart de ses plans, Dropbox double les prix que pCloud vous propose. Sans oublier si vous optez pour l’un des abonnements permanents, car payer à vie dans les services pCloud ne vous donnerait que trois ans et demi de rentes Dropbox. De plus, il est important de mentionner que si vous recherchez un forfait personnel, ou un forfait pour votre entreprise, pCloud vous propose le meilleur rapport qualité-prix des forfaits parfaitement adaptés aux besoins de chaque utilisateur.

Qu’est-ce qui fait de pCloud la meilleure alternative à Dropbox ?

Avec pCloud, il est possible d’effectuer des tâches sans fin rapidement et facilement, vous pouvez faire des copies de sauvegarde, partager de manière fiable des photos, des fichiers et plus encore, stocker tous vos fichiers et ne jamais les perdre, vous pouvez également y accéder depuis n’importe lequel de vos appareils. De plus, l’un des outils qui attire le plus l’attention et qui vous apporte bien plus que la concurrence est de récupérer les anciennes versions de vos fichiers, puisque d’autres comme Dropbox vous offrent entre 30 et 120 jours pour accéder à l’historique des fichiers. Dans le cas de pCloud, la version gratuite conserve les fichiers dans la corbeille pendant 15 jours et la version Premium pendant 30 jours, mais vous pouvez l’étendre jusqu’à un an avec l’historique des fichiers étendu, vous avez donc jusqu’à 365 jours pour récupérer la version précédente de l’un de vos fichiers.

En termes de vitesse de chargement, de téléchargement et de synchronisation, il est assez rapide, réussissant même à mettre de gros fichiers dans le cloud en moins d’une minute, ce que beaucoup d’autres n’atteignent même pas en deux fois plus de temps. Les fichiers de votre compte et des différents appareils sont synchronisés presque instantanément, ces aspects sont essentiels pour une expérience utilisateur optimale, afin que vous puissiez gérer et accéder à vos fichiers sans longues attentes et sans complications.

Un autre aspect très important est la sécurité qu’un fournisseur de stockage cloud peut vous offrir, c’est quelque chose dans lequel pCloud est loin devant. Le plus haut niveau de sécurité de pCloud vous donne la confiance et la tranquillité d’esprit que vos fichiers seront en sécurité et que vous ne perdrez jamais rien. Cet outil utilise le cryptage TLS/SSL, qui est appliqué lorsque vous transférez des informations de l’appareil vers les serveurs pCloud, en stockant les fichiers dans au moins trois emplacements sur le serveur et dans une zone hautement sécurisée. De plus, il est possible de souscrire à pCloud Crypto avec lequel vous pourrez spécialement protéger et crypter vos fichiers importants, ainsi que leur attribuer un mot de passe pour y accéder. N’oublions pas que pCloud, basée en Suisse, est une entreprise qui opère sous les lois sur la protection des données de l’un des pays les plus stricts et la possibilité de choisir où stocker vos données en Europe, le Luxembourg, est également conforme à la réglementation sur la confidentialité des données GDPR.

Comme vous pouvez le voir, c’est une alternative très intéressante à Dropbox, car elle partage certaines de ses fonctions, mais beaucoup d’entre elles sont révolutionnées et dans certains cas nous offrent le double d’avantages, il y en a aussi qui peuvent nous simplifier la vie et, la plupart ce qui est important, c’est que certains d’entre eux offrent une sécurité maximale à nos fichiers. Dans pCloud, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin en termes de stockage dans le cloud, mais comme toujours, la meilleure chose est que vous accédiez à la version gratuite et que vous puissiez la vérifier par vous-même.

Sujets connexes : Technologie