Telegram est mis à jour avec un nouveau gestionnaire de téléchargement, un nouveau menu pour joindre des photos et des vidéos et bien plus encore

Cette nouvelle mise à jour de Telegram apporte un nouveau gestionnaire de téléchargement, un nouveau menu pour joindre des photos et des vidéos, de nouveaux liens vers des numéros de téléphone, une interface semi-transparente pour Android, et plus encore.

Telegram, l’application de messagerie détenue par les frères Durov, a récemment annoncé une nouvelle mise à jour sur son blog officiel qui inclut une série de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes à la fois dans son application iOS et dans son application Android.

Parmi tous les changements que comprend cette mise à jour, il faut souligner l’arrivée d’un nouveau gestionnaire de téléchargement ou d’un nouveau menu pour joindre des photos et des vidéos. Ensuite, nous détaillons chacune des nouveautés incluses dans cette nouvelle version de Telegram.

Ce sont toutes les nouvelles qui atterrissent sur Telegram

La première des améliorations apportées à l’application Telegram est un nouveau gestionnaire de téléchargement grâce auquel vous pouvez mieux contrôler tout ce que vous téléchargez via le client de messagerie. Ainsi, à partir de maintenant, lorsque vous téléchargez un fichier via Telegram, une nouvelle icône apparaîtra dans la barre de recherche où vous pourrez voir son statut.

De plus, si vous cliquez sur cette nouvelle icône ou accédez à l’onglet Téléchargements dans la barre de recherche, vous pouvez suspendre, reprendre et hiérarchiser les téléchargements.

Deuxièmement, cette mise à jour inclut un nouveau menu pour joindre plusieurs photos et vidéos dans les chats et les chaînes qui vous permet de prévisualiser l’album multimédia que vous souhaitez partager et de réorganiser ou de supprimer certains éléments avant de l’envoyer.

Pour accéder à cet aperçu, il suffit de cliquer sur le bouton Sélectionné qui se trouve en haut de l’application.

Une autre des grandes nouveautés que cette nouvelle version de Telegram apporte est de nouveaux liens de numéros de téléphone. Jusqu’à présent, vous pouviez partager un lien de type t.me/username afin que d’autres personnes vous trouvent sans connaître votre numéro de téléphone, mais avec cette nouvelle mise à jour, vous pourrez également partager un lien direct t.me vers votre numéro de téléphone qui s’ouvre , directement, un chat privé avec vous.

Une série d’améliorations qui viennent exclusivement à l’application Telegram sur Android sont une nouvelle interface semi-transparente en mode sombre, qui était déjà disponible dans l’application iOS depuis juin 2021, pour les panneaux et les en-têtes de la partie supérieure de l’application, qui nous permet de voir les arrière-plans des chats, les stickers et les éléments multimédias à travers eux et une interface repensée pour la connexion à Android avec de nouvelles animations vraiment fluides.

