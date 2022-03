"AppGallery est la troisième boutique d’applications officielle au monde": entretien avec Maria Ramiro de Huawei

Nous avons parlé avec María Ramiro Martín, responsable de la croissance des activités des services mobiles Huawei, pour parler du présent et de l’avenir de l’entreprise dans notre pays.

D’être aux portes du numéro 1 mondial, à quitter le top 5 des marques les plus vendues en quelques mois. Le cas de Huawei mérite d’être étudié, et malgré le fait que l’entreprise ait subi un revers après l’autre au cours des dernières années, depuis que le gouvernement des États-Unis a imposé le désormais célèbre veto contre l’entreprise, Huawei continue, lançant de nouveaux produits et façonnant un écosystème de services de plus en plus cohérents et complets, qui comprend des appareils de toutes sortes tels que Huawei Vision S ou Huawei P50 Pro.

Mais, à quel moment Huawei est-il aujourd’hui en Espagne ? Ces dernières années, la stratégie de la marque a bien sûr connu un changement majeur. Et quelle meilleure façon de connaître les projets de l’entreprise pour cette nouvelle étape que de la main de l’une des personnes qui en font partie.

Huawei nous a donné l’opportunité de nous entretenir avec María Ramiro Martín, ancienne responsable de l’équipe en charge de la croissance de Huawei Mobile Services et actuelle responsable de l’activité « Ads Business Development » pour les marchés d’Europe occidentale, pour la consulter sur le situation actuelle de la marque et de ses différents produits et services, ainsi que quelques-unes des nouveautés à venir.

Aujourd’hui, Huawei propose déjà des produits basés sur HarmonyOS sur le marché espagnol, tels que le Huawei MatePad 11, le Huawei Vision ou le Huawei Watch 3. Cependant, les nouveaux Huawei Nova9, P50 Pro et P50 Pocket arrivent en Espagne avec EMUI 12 basé sur Android 11. Le lancement de smartphones basés sur HarmonyOS est-il prévu pour cette année 2022 en Espagne ?

« Actuellement, les smartphones en dehors de la Chine ne sont pas programmés pour passer à HarmonyOS, mais nous avons intégré certaines des fonctionnalités d’interconnexion d’HarmonyOS 2 dans EMUI 12 pour offrir aux consommateurs le meilleur des deux mondes. Les utilisateurs peuvent profiter d’HarmonyOS 2 et de son expérience innovante dans l’interface de Huawei. des tablettes récemment lancées, Huawei Vision, et des smartwatches, comme la Watch GT Runner lancée en janvier. »

Cela fera bientôt trois ans depuis l’arrivée des premiers téléphones Huawei en Espagne sans accès au Google Play Store. À quel moment AppGallery est-il actuellement dans notre pays ?

« En ce court laps de temps, AppGallery est devenue la troisième boutique d’applications officielle au monde, avec 580 millions d’utilisateurs actifs par mois, 432 milliards de téléchargements d’applications (avec une croissance annuelle de 56 % en dehors de la Chine) et 5,4 millions de développeurs enregistrés sur le site. Rien qu’en Europe, nous comptons 42 millions d’utilisateurs actifs par mois, l’Espagne étant l’un des pays du Top 5. De plus, alors qu’AppGallery a connu cette croissance exponentielle, nous avons créé et lancé d’autres services tels que Petal Search, notre propre moteur de recherche, qui complète les besoins des applications (et de tout type d’informations) que les utilisateurs peuvent avoir.

Le téléchargement d’applications sur un appareil mobile n’est plus un problème, grâce à ces innovations que nous avons apportées sur le marché, et nous encourageons toute personne qui possède ou souhaite acheter l’un de nos derniers smartphones, à se rendre dans un point de vente Huawei et à essayer Lorsque vous recherchez des applications dans AppGallery et Petal Search, nous sommes sûrs que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Ce qui est intéressant, d’ailleurs, c’est que toute cette « technologie » derrière les services mobiles, nous l’avons mise gratuitement à la disposition des développeurs, pour que la création d’applications leur soit plus facile. Aujourd’hui, nous avons plus de 60 kits ou API entièrement open source qui aident la technologie mobile à se développer et à continuer d’évoluer. »

Pour les utilisateurs d’autres plateformes, comme Android ou iOS, quels outils existent pour rendre plus supportable la « transition » d’un écosystème à un autre ?

« La première chose à garder à l’esprit est que cela dépend en grande partie du degré d' »ouverture » ou de « fermeture » des autres écosystèmes, qui dépend de leur « cœur de métier ». Dans tous les cas, les smartphones de Huawei sont basés sur Android, donc cette transition, dès le départ, est plus facile. Dans le cas où la transition se fait vers un appareil qui ne dispose que des services mobiles Huawei, la chose la plus confortable est que l’utilisateur utilise le « clone de téléphone » pour transférer les applications que vous aviez déjà installé sur votre ancien téléphone, vers le nouveau.

Si vous avez besoin de les mettre à jour à l’avenir, dans la section « Moi » de l’AppGallery, vous trouverez « Mises à jour », et vous pourrez y voir celles que vous avez en attente et les mettre à jour. Si en plus de cela, vous souhaitez télécharger de nouvelles applications, vous pouvez facilement les trouver dans AppGallery et/ou Petal Search. Petal Search est le compagnon idéal pour localiser facilement n’importe quelle application car il intègre toutes les sources disponibles, à la fois AppGallery, ainsi que les sources officielles des développeurs et des référentiels d’applications tiers. »

En Chine, certaines entreprises comme Meizu ont lancé des produits avec HarmonyOS. Maintenant que la plate-forme de Huawei est déjà présente dans plusieurs produits à l’échelle mondiale, est-il prévu d’essayer de convaincre d’autres entreprises d’adopter le système d’exploitation ou l’écosystème de services de Huawei dans leurs produits, ou de l’utiliser dans un premier temps ? Sera-t-il limité aux appareils Huawei ?

« HarmonyOS se concentre sur le fait d’être une plate-forme collaborative et ouverte, dans un sens très innovant (multilingue et optimisé pour toutes sortes d’appareils connectés, des wearables, des capteurs aux smartphones). En ce sens, par exemple, nous espérons que de nombreux développeurs adoptez-le et réduisez ainsi le temps, les efforts et les ressources nécessaires à la création et à la publication d’applications. »

Quels types d’applications sont les plus populaires parmi les utilisateurs d’AppGallery en Espagne ?

« En 2021, les applications les plus populaires – si l’on prend, par exemple, les applications les plus téléchargées en Espagne – appartiennent à des catégories très variées. Les applications de réseaux sociaux arrivent en tête du classement, suivies de l’application de navigation Petal Maps, des applications mode/shopping et de la finance (applications bancaires, en particulier). Les jeux font également partie des applications les plus téléchargées en Espagne, en particulier les jeux occasionnels et de tir. »

Avec une part de marché mondiale de 91,54 %, la recherche Google est aujourd’hui le moteur de recherche dominant. Cependant, des alternatives comme DuckDuckGo, axées sur la confidentialité ; o Ecosia, résolument tourné vers l’écologie, monte en puissance ces dernières années, quelle est l’approche de Huawei avec Petal Search pour essayer de faire du moteur de recherche une alternative intéressante pour les consommateurs ?

« Chez Huawei, nous avons toujours pensé que la meilleure option pour les utilisateurs est d’offrir de nouvelles alternatives, en fournissant des éléments innovants qui nous permettent de découvrir de nouvelles possibilités car plus il y a d’options sur le marché, plus les utilisateurs et les entreprises ont de liberté pour se connecter et résoudre spécifiquement dans Petal Search, en plus d’une recherche rapide et d’une présentation des résultats à la demande de l’utilisateur, nous pensons avoir travaillé sur certains éléments qui ne sont pas courants dans d’autres moteurs de recherche et sont ceux que nous promouvons à tous les utilisateurs (même en dehors de l’écosystème des appareils mobiles).Huawei) : Nous avons créé des options de navigation et de découverte basées sur des suggestions pour les achats, les voyages et les services locaux, qui sont les domaines dans lesquels nous passons le plus de temps à rechercher.

Nous sommes nés comme un moteur de recherche mobile, compatible avec n’importe quel téléphone Android et iOS, qui a une version Web pour les mobiles et les ordinateurs de bureau et sur lequel nous travaillons déjà pour d’autres appareils tels que les smartwatches ou les lunettes de réalité augmentée (comme celles que nous présenté au MWC cette année). Nous nous engageons à ouvrir des canaux de recherche multimodaux qui incluent la recherche vocale et d’image, où nous détectons le contenu de l’image et nous permettons de rechercher où acheter l’article, des informations sur un point d’intérêt, sur les personnages célèbres, les animaux, etc.

La confidentialité et la sécurité sont notre priorité depuis le premier jour, ce qui permet d’activer très facilement le mode anonyme en 1 clic ou de choisir le degré de personnalisation des résultats (comme le mode Standard ou Smart) dans le Centre de confidentialité. Toutes les données sont stockées en Europe (en particulier en Allemagne et en France, qui sont probablement les pays les plus stricts en matière de confidentialité). Recherchez et installez des applications à partir de plusieurs sources pour aider les utilisateurs à trouver facilement les applications dont ils ont besoin. »

Il y a quelques mois, Google a annoncé Android 12L comme une version du système d’exploitation axée sur l’amélioration de l’expérience sur les mobiles pliables. Je comprends que Huawei ne prévoit pas de sortir une version 12L d’EMUI, mais puisqu’il a été l’un des pionniers dans la mise sur le marché des pliables, à quel type de développements logiciels pour pliables pouvons-nous nous attendre pour l’instant ?

« Huawei a déjà lancé plusieurs modèles pliables sur le marché ces dernières années, avec notre couche EMUI. La version d’EMUI10 il y a 2 ans était déjà préparée pour l’utilisation d’écrans pliables, comme nos Huawei Mate Xs, qui permettaient déjà la fonction de Multiscreen intelligent en divisant l’écran 8 » en deux interfaces de tâches indépendantes.

De plus, avec EMUI11, une fonctionnalité supplémentaire a été ajoutée où vous pouvez ouvrir une application et la superposer sur une autre application que vous utilisez déjà.Le plus important est de répondre aux besoins de nos utilisateurs et, pour ce faire, d’intégrer améliorations et nouvelles fonctionnalités pour une véritable expérience multitâche. En bref, Huawei est déjà plus que prêt pour l’utilisation d’appareils pliables, comme en témoigne le dernier lancement du Huawei P50 Pocket, qui pousse cette expérience plus loin avec EMUI12. »

À la fin de l’année, il y avait une alerte concernant un cheval de Troie présent dans un nombre important d’applications présentes dans AppGallery. Dans les appareils Android avec Google Mobile Services, Google Play Protect existe en tant que méthode de protection qui tente d’atténuer les menaces de ce type. Quel type de systèmes de sécurité intègre AppGallery pour empêcher l’apparition de logiciels malveillants ?

« Chez Huawei, nous pensons que la sécurité et la confidentialité doivent être intégrées dans la conception des produits et services, dès le début, c’est pourquoi l’un des piliers est la « confidentialité dès la conception ». Premièrement, avec le système de sécurité de bout en bout. – fin qui a le matériel de l’appareil Deuxièmement, au niveau logiciel, avec le système de sécurité à trois couches AppGallery, qui dispose également d’un processus d’examen des applications tierces où ce type de risque est analysé en quatre étapes (détection des logiciels malveillants comportement, analyse des vulnérabilités de sécurité, examen des éventuelles atteintes à la vie privée et examen manuel des vrais noms). Et troisièmement, au niveau du service, avec un cryptage de toutes les données des utilisateurs dans le Cloud.

Aujourd’hui, force est de constater que Huawei dispose d’un écosystème de services robuste, capable d’offrir une bonne expérience au consommateur. Cependant, existe-t-il une sorte de « plan de retour » à mettre en œuvre au cas où Huawei serait retiré de la « liste des entités » américaines ? À quoi les consommateurs peuvent-ils s’attendre si, du jour au lendemain, Huawei a la capacité de travailler à nouveau avec Google ?

« Huawei est un leader de l’innovation, comme en témoigne le fait que l’investissement en R&D de l’entreprise continue d’augmenter, et que plus de la moitié des 197 000 employés de l’entreprise travaillent toujours dans ce domaine de la R&D. restera engagé envers les consommateurs et offrant des solutions innovantes Nous sommes ouverts à toutes les opportunités de collaboration qui pourraient nous amener à améliorer l’expérience utilisateur de nos clients. »

Sujets connexes : Huawei