Le Samsung Galaxy A de 2022 a déjà une date de présentation officielle

Le deuxième événement majeur de présentation de Samsung pour cette année a déjà une date. Il se tiendra le 17 mars et nous y assisterons à l’arrivée de la nouvelle gamme Samsung Galaxy A de 2022.

Samsung lui-même l’a confirmé via son blog d’actualités officiel, où nous sommes invités à assister à l’événement de présentation du nouveau Galaxy A le jeudi 17 mars prochain à 10h00 HAE – 15h00 heure espagnole ** .

Au moins trois nouveaux appareils sont attendus

D’après les dernières rumeurs, on sait que Samsung prévoit d’annoncer au moins trois nouveaux smartphones. Tous les indices suggèrent que les Samsung Galaxy A33, Galaxy A753 et Galaxy A73 seront présents à cet événement, mais il n’est pas exclu qu’il puisse y avoir encore plus de variantes dont on ne sait pas grand-chose pour le moment.

Selon la marque, la nouvelle série Galaxy A sera pleine d’innovations et « les impressionnants nouveaux appareils de la série Galaxy A sont conçus pour offrir l’expérience complète que les gens attendent d’un smartphone ».

À ce jour, nous avons déjà pu collecter une bonne quantité d’informations sur ces nouveaux téléphones. De tous, celui qui attire le plus l’attention est le Samsung Galaxy A53, car il a tous les suffrages pour devenir le prochain best-seller de Samsung pour cette année.

De lui, on sait qu’il équipera un écran SuperAMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Samsung Exynos 1280 avec 6 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh, et qu’il aura un quad arrière appareil photo avec capteur principal de 64 mégapixels. Le reste de ses fonctionnalités a longtemps été divulgué.

L’événement de lancement sera diffusé en ligne sur la chaîne YouTube de Samsung jeudi prochain.

