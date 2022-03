LinkedIn Premium : est-ce que ça vaut le coup ?

Si vous allez payer pour LinkedIn Premium, faites-le pour en tirer le maximum d’avantages.

LinkedIn est un réseau social pour le travail, le monde de l’entreprise et ceux qui veulent améliorer leurs opportunités. En fait, c’est l’une des meilleures applications pour trouver un emploi. Inconnu de beaucoup, c’est un point de rencontre entre professionnels où il est possible de partager de nombreuses informations et d’établir un réseau de contacts qui peut être très utile.

LinkedIn est un réseau gratuit, mais il a une version payante appelée LinkedIn Premium avec laquelle vous bénéficiez de nombreux avantages. Nous allons savoir ce qu’est LinkedIn Premium, à quoi ressemblent ses différents plans et si vous êtes intéressé ou non à le payer.

LinkedIn : vaut-il mieux un profil personnel ou un profil d’entreprise ?

LinkedIn Premium : le plan de paiement du réseau de travail social

LinkedIn Premium est l’alternative au réseau traditionnel dont vous disposez déjà gratuitement. Il faut dire qu’il ne s’agit pas d’un réseau parallèle, mais plutôt d’une série de possibilités que vous n’avez pas avec la version gratuite. Voyons en quoi cette version de LinkedIn Premium diffère de la version standard que vous utilisez déjà.

Avec LinkedIn Premium, vous avez la possibilité de savoir jusqu’à 90 jours à l’avance qui a visité votre profil. Vous saurez qu’avec la version gratuite, vous ne pouvez voir que 5 personnes, les autres apparaissent déjà uniquement en tant qu’utilisateurs de LinkedIn. Cela peut sembler idiot, mais avoir le contrôle de qui visite votre profil peut vous mettre en alerte sur qui vous regarde, quelque chose d’intéressant si vous cherchez un emploi et que vous voulez frapper à une porte.

L’envoi de messages privés ou d’InMails à d’autres utilisateurs de LinkedIn qui ne sont pas de premier niveau est peut-être l’un des avantages les plus importants de la version payante. Vous élargissez les possibilités de vous connecter directement avec une personne sans avoir à demander qu’elle soit votre contact.

Le système de recherche avancé vous permet de les effectuer avec des mots-clés et de manière beaucoup plus précise. Pour un service RH, c’est une option fortement recommandée car elle permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts.

En tant que membre de LinkedIn Premium, vous avez un accès direct à une plateforme d’apprentissage appelée LinkedIn Learning. Vous aurez à votre disposition un grand nombre de cours en ligne qui peuvent augmenter votre formation et aider à engraisser votre CV. On sait déjà que la formation doit être une constante pour tout professionnel. Des cours pour apprendre l’anglais au marketing avancé ou apprendre à utiliser Canva.

Quels sont les forfaits LinkedIn Premium ?

Selon vos besoins, vous pouvez devenir Premium dans quatre modes différents. Selon celui que vous choisirez, vous aurez un coût ou un autre, mais vous aurez aussi des compétences orientées vers votre profil.

Carrière Premium: C’est l’option la plus recommandée pour ceux qui recherchent un emploi et souhaitent se démarquer de manière préférentielle. Il vous permet de comparer votre CV avec le reste des candidats à une offre. Son prix est de 29,98€ par mois si vous choisissez une facturation annuelle.

Premium Business : il a un flux clair vers les professionnels qui ont une entreprise ou qui veulent donner vie à leur marque personnelle. Son prix est de 44,99 euros par mois si payé annuellement.

Sales Navigator Professional : Il est clairement orienté vers la vente. Si votre objectif est de le faire augmenter et que votre réseau de clients continue d’entrer, ce plan est pour vous. Son prix est de 59,99 euros par mois si vous choisissez une facturation annuelle.

Recruiter Lite : C’est le plan le plus complet de tous ceux qui composent LinkedIn Premium. Son coût est de 89,99 euros par mois en facturation annuelle et c’est une bonne proposition pour les directions des ressources humaines. Leur orientation est clairement de rechercher le profil approprié de professionnels pouvant rejoindre votre entreprise.

Dans tous les plans LinkedIn Premium, vous avez la possibilité de profiter d’un essai gratuit de 30 jours. Souvent, c’est la pomme de terre elle-même qui vous offre la possibilité de l’essayer pendant cette période, et vous pouvez ainsi évaluer à l’avenir la possibilité de l’incorporer.

Pourquoi créer un profil professionnel sur votre mobile Android

LinkedIn Premium est-il payant ?

Il est évident que LinkedIn Premium offre une série d’avantages très intéressants, mais c’est vous ou votre entreprise qui devez valoriser le saut. Pour un indépendant, il est évident que le plan Premium Career peut vous aider à augmenter vos possibilités d’emploi, mais c’est une charge de plus qui s’ajoute aux innombrables dépenses que ces professionnels ont déjà.

Le problème avec LinkedIn Premium n’est pas qu’il a un coût économique plus ou moins élevé, mais que vous n’allez pas en tirer assez de performance. L’essayer gratuitement pendant 30 jours est toujours une option recommandée, mais avant de franchir le pas vers LinkedIn Premium, il est bien plus rentable d’exploiter pleinement les possibilités de la version gratuite.

Généralement, nous allons sur ce réseau social pour partager des informations, recommander des publications et rien d’autre. Mais si nous passons un peu de temps à travailler intensivement sur LinkedIn, nous verrons comment nous pouvons en tirer le meilleur parti sans avoir à payer quoi que ce soit. Cela n’a pas pour but de donner l’impression que LinkedIn Premium n’est pas recommandé, il l’est, mais c’est vous qui devez évaluer ce coût économique.

N’oubliez pas qu’en tant que réseau social, l’utiliser correctement et ne pas essayer de se démarquer sur des sujets controversés est le meilleur moyen de faire profiter votre profil LinkedIn. Cela peut faire la différence entre une entreprise qui vous contacte ou non.

Sujets apparentés : Pro