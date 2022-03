Les 8 meilleures applications de loupe pour mobile : agrandissez gratuitement ce que vous voulez

Vous avez besoin d’agrandir les lettres d’un livre ? Cette liste d’applications de loupe sera sûrement très utile. Entièrement recommandé pour les personnes âgées.

Les appareils mobiles sont l’un des équipements les plus polyvalents qui existent, car grâce à eux, il est possible d’effectuer diverses tâches dans le confort de votre main, en particulier celles qui intègrent différentes caméras.

Et bien que chacune des caméras ait une fonction spécifique, il est possible d’en tirer le meilleur parti grâce aux applications que l’on trouve sur Google Play.

Si vous voulez savoir comment utiliser votre appareil mobile comme loupe, notamment pour voir des lettres ou des phrases plus grandes, jetez un œil à cette sélection d’applications mobiles de loupe : agrandissez tout ce que vous voulez totalement gratuitement.

Meilleures applications de loupe pour Android

Loupe par simple_app

Loupe par App2U

loupe avec lampe de poche

Loupe par Pony Mobile

Loupe – loupe avec lumière

Loupe et lampe de poche (Loupe)

Loupe par Digitalchemy, LLC

Loupe : Loupe intelligente

Les applications de loupe que vous verrez ci-dessous sont conçues sous intelligence artificielle (IA), ce qui améliore la qualité de l’image dans une certaine mesure.

La loupe est une application développée par simple_app, et qui a une note de 4,5 étoiles avec des millions de téléchargements, cette application est l’une des préférées des personnes âgées, car beaucoup d’entre elles souffrent de déficience visuelle.

Cette application est utilisée pour agrandir les petites lettres ou les mots, et elle est parfaite pour lire la description des médicaments, profiter d’une lecture saine des livres, lire les descriptions des plaques électroniques, entre autres. Le zoom présenté par l’application varie entre 1X et 10X.

Une autre des applications de loupe à prendre en compte est la loupe développée par App2U. Cette application particulière va un peu plus loin, car en plus de pouvoir agrandir correctement des textes et des images assez petits, elle dispose de divers outils qui la rendent assez intéressante pour l’utilisateur.

L’application dispose d’un éditeur simple, capable d’ajouter des annotations, d’augmenter l’éclairage, de définir les zones floues, d’inverser les couleurs et bien plus encore. Tout cela est possible en temps réel, et pour plus de confort et de définition des images vous pouvez utiliser le flash de l’appareil.

La loupe avec lampe de poche est une application assez précise, elle remplit parfaitement ce qu’elle promet. Grâce à cette application, vous pouvez facilement agrandir ces petites lettres difficiles à voir lors de la lecture. De plus, il a des fonctions assez intéressantes, ce qui en fait l’un des favoris lors du choix.

Il a un zoom 1x jusqu’à 10X, son autofocus est l’un des meilleurs et lors de la numérisation d’une lecture, l’application augmentera la taille des lettres. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez prendre les photos que vous voulez et il inclut un mode « négatif », mettant en évidence les détails qui ne sont pas visibles à l’œil nu.

Le développeur Pony Mobile a créé sa version de Lupa, qui partage des fonctions similaires à d’autres applications sur le marché. De plus, vous pourrez agrandir avec précision des images ou du texte assez petits et offrir la possibilité d’agrandir de 1x à 10x sans perdre en définition.

Quelque chose d’intéressant que cette application présente est la possibilité de geler l’image, de cette façon il est beaucoup plus facile d’apprécier les détails que vous observez. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez utiliser la lampe de poche du mobile pour mieux apprécier les images ou les textes.

Si vous ne parvenez toujours pas à décider quelle application de loupe vous devez utiliser, essayez Loupe – Loupe avec lumière. C’est une bonne option, car son fonctionnement est extrêmement simple et lorsque vous l’exécuterez, il sera livré avec un grossissement de X5, vous n’aurez donc qu’à l’ajuster avec vos doigts pour choisir la taille appropriée.

Vous aurez la possibilité de figer l’image et même de la capturer pour mieux observer les détails. En bref, l’application est parfaite pour une utilisation dans des environnements sombres, car grâce au flash de l’appareil photo, vous aurez une meilleure définition.

Comme point supplémentaire, nous pouvons souligner que l’outil de poche permet de modifier la luminosité de l’image et d’utiliser le mode négatif pour un contraste élevé.

La loupe et la lampe de poche (Magnifier) ​​​​est une autre des meilleures applications de loupe que vous pouvez trouver pour agrandir les textes et les images facilement et avec précision. Étant assez populaire parmi la communauté, il a les mêmes fonctions que les applications mentionnées ci-dessus.

Avec cet outil, vous pourrez geler l’écran et vous aurez une augmentation significative de 1X à 10X, le meilleur de tous, sans perte de qualité. Vous pouvez également prendre des captures d’écran et bien plus encore.

Grâce à sa facilité d’utilisation, il est devenu l’une des applications préférées des professionnels de l’électronique, car lors de la soudure de petites pièces, cela devient beaucoup plus facile. De plus, il vous permet de régler le flash et d’augmenter ou de diminuer le potentiel de la lumière pour un meilleur travail.

L’application Magnifier de Digitalchemy, LLC est une autre alternative de grossissement numérique pour les utilisateurs. Grâce à son grossissement automatique vous pourrez visualiser de très petits objets. Avec lui, vous pourrez figer précisément n’importe quelle image et visualiser n’importe quoi sans effets de flou.

Bien qu’il remplisse les fonctions de base de l’application loupe, cet outil dispose d’un mode extra sombre, ce qui est d’un grand avantage pour reposer les yeux des personnes âgées, cette fonction rendra tout sombre et ne fera ressortir dans une couleur blanche intense que les zones nécessaires , favorisant grandement la batterie de votre appareil mobile.

Enfin, nous avons Lupa : Smart Magnifier, une autre application conçue pour agrandir numériquement tout ce que vous pointez avec l’objectif de votre appareil photo mobile. Il a une lampe de poche spéciale, que vous pouvez régler à votre guise. Vous pourrez également prendre des captures d’écran et effectuer quelques ajustements de base.

Avec Magnifier : Smart Magnifier vous pourrez zoomer de 1X à 10X tout en conservant une excellente qualité, et grâce à son Intelligence Artificielle vous pourrez détecter rapidement les plus petites lettres et les rendre le plus lisibles possible.

Si vous avez des problèmes de vue ou si vous aimez simplement détailler chaque image en profondeur, n’hésitez pas à télécharger une de ces applications loupe pour Android.

jetez un coup d'œil aux meilleures applications pour les personnes âgées et leurs soins, ou mieux encore, découvrez les meilleurs mobiles pour les personnes âgées.

